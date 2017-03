Kutnohorský zvoník Martin Vosáhlo: Se zvonem se musí dýchat

Kutná Hora /ROZHOVOR/ - Malý vzrůstem, velký srdcem. I tak by se v jedné větě dal popsat Martin Vosáhlo, kterému ale známí neřeknou jinak než „Máca". S kutnohorskou partou zvoníků rozeznívá zdejší zvony už více jak pět a dvacet let.

„Tehdy za mnou přišel dnes už legendární kostelník a zvoník pan Hakl a zeptal se mě, jestli si nechci přijít zazvonit. Už je bohužel po smrti, ale já od té doby chodím zvonit,“ zavzpomínal na své „zvonické“ začátky Martin Vosáhlo.

V Kutné Hoře je součástí party zvoníků, schází se jich deset až patnáct. „Chodíme zvonit do věže jezuitské koleje, to je jediné místo, kde jsou v Kutné hoře zvony na ruční zvonění. Zvony vlastně patří k chrámu svaté Barbory. Jsou zde tři zvony, Marie, Ludvík a Michal. Někdy se jim také říká svatobarborské zvony,“ vyjmenoval kutnohorský zvoník.

Ručně se prý zvoní napříč celou republikou, spíše ale ve větších městech a ne všude mají takovou partu zvoníků jako v Kutné Hoře. „Party zvoníků jsou například v Praze, v Hradci Králové, v Olomouci. Na malých městech jsou ale spíše zvony, které jsou poháněné elektrikou,“ uvedl Vosáhlo ke způsobu zvonění. Služby prý kutnohorští zvoníci žádné nedrží. „Když je čas zvonění, pošlu zvoníkům smsky, že se sejdeme před zvonicí a přijde ten, kdo může,“ vysvětlil Martin Vosáhlo, jak se zvoníci scházejí.

„Zvoní se při významných církevních svátcích nebo při nějaké významné příležitosti jako je například zvolení papeže,“ řekl Martin Vosáhlo s tím, že se ale zvoní i při významných městských záležitostech jako je Stříbření. V současné době probíhá sbírka na zvon, který bude umístěn do věže svatého Jakuba. „Ten bude na elektriku, ale pokud vím, bude tam možno zvonit i ručně. Všichni se moc těšíme, až si tam poprvé zazvoníme.“

Proč vlastně Martin Vosáhlo chodí zvonit, co ho na „obyčejném houpání“ zvonem tak fascinuje? „Baví mě to, naplňuje. Je to zároveň i cosi duchovního a pro mě osobně i otázka víry,“ popsal své důvody kutnohorský zvoník. Zvon je podle něj hudební nástroj. „Ten pocit, který člověk při jeho rozeznění může zažít, je přímo povznášející.“

Na otázku, zda-li je fyzicky náročné rozeznít takový několika tunový zvon, odpověděl s humorem sobě vlastním. „Není to fyzicky nenáročné.“ Nejdůležitější prý ale není síla, ale umění chytnout správný rytmus zvonu. „Zní to možná trochu divně, ale chce to s tím zvonem dýchat,“ prozradil něco málo ze svého "zvonického" umění.

Jedno zvonění v průměru trvá patnáct až dvacet minut. Závisí to ale i na tom, kolik zvoníků se sejde. „Ludvík má přes 3,5 tuny. To pak ve dvou dvacet minut nezvoníte.“ Kutnohorští zvoníci se ale obvykle scházejí v mnohem větším počtu. Mladí i staří nejrůznějších profesí. Od dělníků, přes pracovníky v bance až po lékaře. „Zvonit už chodí i můj třináctiletý syn. Předávám to další generaci,“ pochlubil se Martin Vosáhlo. Ten už se nemůže dočkat celostátního setkání zvoníků v Arcibiskupském paláci v Praze, které se uskuteční v dubnu. „Letos bude i prohlídka svatovítské zvonice,“ dodal s nadšením Martin Vosáhlo.

