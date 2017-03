Kutnohorští průmyslováci byli ve Francii, Remeši a Paříži

Žáci kutnohorské průmyslovky se od 6.března do 10. března zúčastnili studentského výměnného pobytu s partnerskou školou – Lyceem Franklina Roosevelta v Remeši.

Žáci kutnohorské průmyslovky se od 6.března do 10. března zúčastnili studentského výměnného pobytu.Foto: Archiv školy

Někteří žáci byli ubytováni ve francouzských rodinách a sdíleli s nimi i každodenní mimoškolní aktivity a spolu s ostatními žáky se seznámili s výukou v lyceu, kde je nejvíce zaujaly dílny s automatizačními linkami, pracovní aktivity zaměřené na kvalitu a zpracování povrchu materiálů, chemické laboratoře a nádherná moderní aula a knihovna.

V areálu školy navštívili také expozici v takzvané „War Room", kde byla dne 7. května 1945 podepsána bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. Kromě obdivování historických památek v Remeši se dozvěděli o československých legionářích – hrdinech slavné roty Nazdar, kteří se zúčastnili tuhých bojů odehrávajících se v Remeši a jejím okolí, navštívili pevnost Pompelle a památník se hřbitovem v oblasti u městečka Vouziers, kde se odehrávaly boje v posledním roce 1. světové války.

Navštívili zde lyceum, které bylo na počest padlým čsl. hrdinům pojmenováno po TG Masarykovi. Byli nadšeni celodenním výletem do Paříže, vystoupali pěšky do druhého patra Eiffelovy věže, viděli Vítězný oblouk na náměstí Charlese de Gaulla, užili si procházku po nejkrásnější ulici světa – Champs Elysées a viděli slavné obrazy a sochy v jedné z vůbec největších uměleckých galerií na světě – v Louvru. Podle vyprávění žáků bylo však největším přínosem zájezdu seznámení se s francouzskými žáky a jejich prostředím na škole a jejich interakce v angličtině, zejména jak se zdokonalili v anglické konverzaci. Nyní se budou těšit, až jejich francouzští přátelé přijedou na podzim k nám do Kutné Hory.

