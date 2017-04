Kuželkářky po turnaji překvapily kolegyni a trenérku.

Kutná Hora – Krásné a skutečně do poslední chvíle utajené překvapení přichystaly v sobotu hráčky družstva žen II. kuželkářské ligy Kutná Hora své kolegyni a trenérce mládeže Marii Adamcové.

Po utkání s hráčkami Jablonce nad Nisou jí připravily velmi pěknou gratulaci k 70. narozeninám, které oslaví 15. dubna. Marie Adamcová je od samého počátku své hráčské kariéry členkou stále stejného oddílu. Jak sama prozradila, začínala už jako dospělá v roce 1980, tedy v době, kdy už měla dvě dcery.

„Začalo to na podnikovém turnaji, když jsem pracovala ve Stavebních izolacích Kutná Hora. Turnaje se často konaly právě na kuželně a mně se hra zalíbila," zavzpomínala Marie Adamcová, která se tehdy přihlásila rovnou do oddílu. Následně se stala členkou prvního ženského družstva. Na svém kontě má účast na Mistrovství ČR seniorek (tedy nad 50 let), kde skončila na krásném sedmém místě. Dodnes hraje druhou ligu. Navíc s kolegyní Jitkou Bulíčkovou trénuje mládež. „Abychom měli pokračovatele," říká.

A pokračovatelka se dost pravděpodobně najde i přímo v rodině Marie Adamcové. Konkrétně její jedenáctiletá vnučka Martina Kašparová, která se nedávno velmi pěkně umístila v Olomouci v Poháru mladých nadějí.