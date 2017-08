Lávka v Malíně bude, ale později

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Téměř půl roku je z důvodu rekonstrukce uzavřen malínský nadjezd. Stejnou dobu lidé čekají na slibovanou lávku pro pěší, jež by jim ušetřila nemálo času při spojení s Kutnou Horou či při cestování vlakem do práce.

Původně avizovaný termín, který byl stanoven na přelom srpna a září, se ale nyní znovu posunul. Někteří občané už tomu, že lávka nad kolejemi skutečně vyroste, přestávají věřit.

„Že by byla postavená za týden, tomu moc nevěřím. Takže jestli lávka opravdu nakonec bude stát, těžko říct. Samozřejmě bych byl rád, i když zrovna my to z naší ulice máme poměrně daleko,“ řekl Petr Procházka z Malína.

Podle místostarosty Kutné Hory Josefa Viktory je nyní reálným termín pro výstavbu lávky polovina září. „Důvodem zpoždění bylo jednak probíhající výběrové řízení na dodavatele stavby a také to, že stavební povolení ještě nenabylo právní moci,“ vysvětlil Viktora s tím, že to by se mělo stát ke konci tohoto pracovního týdne.

U jakýchkoliv staveb je totiž běžnou praxí, že ačkoliv příslušný úřad stavební povolení vydá, běží následně několika denní, obvykle třicetidenní, lhůta pro případné připomínky. „Dá se to řešit i tak, že se dotčené subjekty vzdají práva na odvolání, to se ale v tomto případě nestalo,“ doplnil místostarosta.

Absence lávky v místě zbouraného nadjezdu ale nejen pro lidi z Malína neznamená jen složité dojíždění přes Církvici či Kaňk, kde se zejména v dopravní špičce tvoří dlouhé kolony a stačí jedna drobná nehoda a kolínský a čáslavský obchvat je doslova zablokován a stává se neprůjezdným.

Daleko horším faktem je bezpečnost obyvatel, z nichž mnozí ve snaze ušetřit čas nerespektují zákaz přechodu přes koleje a zejména v době příjezdu a odjezdu vlaků to zde občas vypadá jako na „Václaváku“. Trať se nejen místní naučili přecházet hned ve dvou místech, přičemž jedna z cest je obzvláště nebezpečná. Je totiž v zatáčce a je při ní nutné přejít hned několikatery koleje. Podle vyšlapané cestičky na malínské straně se tudy ale chodí poměrně často.

Zkratku rádi využívají také cyklisté. „Přenáším tady kolo zcela běžně, navazuji tady na svoji obvyklou cyklistickou trasu ve směru na Hlízov,“ řekl reportérce Deníku přímo v místě Jan Svoboda. O svoji bezpečnost se neobává. „Dávám pozor, i když přiznávám, že s kolem v ruce a v cyklistických botách, které mají speciální nášlapy, to asi úplně ideální není,“ dodal.

Podobně to vidí i další „hříšník“, který místem procházel krátce po zmiňovaném cyklistovi. „O svoji bezpečnost se nebojím. Hlavně si nemyslím, že lávka něco vyřeší, lidi přes koleje budou chodit dál. Lávka je jen něčí výborný předvolební tah,“ vyjádřil svůj názor Petr Hlavatý.

Mobilní lávka by měla být umístěna ve výšce osmi metrů nad zemí. Investorem bude Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Bude se jednat o dočasnou lávku, která by měly být provozována do konce roku 2018, tedy až do doby zprovoznění zrekonstruovaného malínského nadjezdu.

Historie malínského mostuMalínský most byl postaven v minulém století a rázem se z něj stala hlavní dopravní tepna spojující malínské obyvatele s Kutnou Horou a naopak Kutnohoráky s hlavní výpadovkou ve směru na Přelouč a Pardubice. Jako stavební materiál byla mimo jiné použita i část rudy, hlavně z takzvaného Rejzského pásma, která však neprošla úpravnou a stavebním materiálem se stala hned po spontánní oxidaci na haldě. To také při současné rekonstrukci malínského mostu způsobilo řadu komplikací, kdy se místní obávali zvýšených hodnot nebezpečného arsenu. I proto stavební firma, která opravu mostu provádí, musela přijmout řadu speciálních bezpečnostních opatření.