Lávku v Malíně využívají pěší, cyklisté i maminky s kočárkem.

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Slavnostní otevření lávky, která umožní lidem legální přechod z Kutné Hory do Malína, se uskutečnilo v pátek 15. září v 10 hodin.

O lávce v Malíně se začalo jednat v květnu. Ve velmi krátkém termínu se ji podařilo uvést do provozu. „Chci poděkovat všem, co se na realizaci lávky podíleli,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora.

Jedná se o dočasnou stavbu, která by měla sloužit do doby, než bude dostaven malínský most.

Lávka je již v současné chvíli velmi využívaná. Používají ji nejen pěší, ale i cyklisté. Zdolala ji dokonce i maminka s kočárkem.