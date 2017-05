Legiovlak zamíří příští týden do Kutné Hory

Kutná Hora - Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si vytyčil za cíl vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci československé zahraniční armády. Legiovlak v období let 1918–1920 křižoval území Transsibiřské magistrály, kdy se v Rusku uskutečňovaly válečné operace československých legií.

Jde v podstatě o legionářské muzeum na kolejích, které od května 2015 cestuje napříč Českou republikou. Vzniklo u příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Cílem projektu je připomínat dobu našich předků a jejich cestu napříč Ruskem a napomáhat tak k zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským a státoprávním tradicím. Unikátní pojízdná expozice bude po České republice putovat až do roku 2020.

Legiovlak čítá třináct zrekonstruovaných vagónů a skládá se z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. V letošním roce byla zahájena třetí etapa jeho putování a v rámci ní Legiovlak zavítá také do Kutné Hory. „Slavnostní představení repliky Legiovlaku se uskuteční v úterý 16. Května v 10 hodin na vlakovém nádraží Kutná Hora město,“ uvedl předseda Československé obce legionářské Pavel Budínský. Legiovlak bude přistaven na nákladové koleji vpravo od výpravní budovy nádraží a veřejnost jej bude moc navštívit ve všední dny od 8 do 18 hodin, v průběhu víkendu 20. a 21. května od 9 do 19 hodin. Pak se Legiovlak přesune do Přelouče. V tomto týdnu jej zájemci mohou ve stejném čase až do neděle navštívit na hlavním vlakovém nádraží v Kolíně.

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů. Odborný výklad poskytují školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří exkurzi provedou jednotlivými vagony a odpoví na případné dotazy. Pro žáky jsou v rámci expozice připraveny pracovní listy a další materiály. Navštívit jej kromě škol ale může také veřejnost.