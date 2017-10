Lékaři z ambulancí chystají pohřeb. Špatný systém prý ohrožuje pacienty

Kutná Hora – Slavnostní vyhlášení 50. ročníku festivalu Tourfilm se konalo v pátek v karlovarském hotelu Pupp. „Naše město s videem Kutná Hora in Pictures získalo v národní soutěži čestné uznání, a to 2. místo v kategorii Tour Region Film – propagační spoty do 10 minut,“ uvedla Eliška Tivodarová.