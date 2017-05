Letecký den v Čáslavi. Jak to bude s dopravou?

Čáslav - Návštěvníci, kteří se rozhodli zavítat v sobotu 20. května v rámci letošního Dne otevřených dveří letiště Čáslav na zdejší 21. Základnu taktického letectva, musejí počítat s dopravními komplikacemi. Akce totiž pokaždé přiláká desetitisíce návštěvníků, v roce 2015 jich například bylo na čtyřicet tisíc.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Pro ty, kteří se rozhodnou na letecký den vydat autem, bude parkování vozidel zabezpečeno přímo v obci Chotusice a to na třech vyhrazených parkovištích a za příslušný dvousetkorunový poplatek. Mimo tato parkoviště ale řidiči nezaparkují. „V obci máme celoročně umístěné značky, které zakazují stání v průběhu víkendů,“ uvedla starostka Chotusic Ludmila Zimová Lehetová. Na porušení zákazu stání budou v obci dohlížet příslušníci policie České republiky, kteří mohou udělit blokovou pokutou až do výše dva tisíce korun. Osobám s průkazem ZTP/P bude ale vjezd na leteckou základnu umožněn bez problémů a bezplatně budou moci využít parkoviště v blízkosti plochy se statickými ukázkami.

I když budou zřízena záchytná parkoviště v dostatečné kapacitě, k dopravním komplikacím bude přispívat i fakt, že v daný den budou stále uzavírky na silnicích v Kutné Hoře, kde je uzavřen malínský most Malín, a v Čáslavi, kde je uzavřená silnice na Kalabousku. Na komunikaci ve směru od čáslavského hřbitova směrem do Chotusic bude zřízen jednosměrný provoz přibližně do 14 hodin. Návštěvníci však mohou kromě auta využít i vlakovou dopravu. České dráhy totiž přichystaly možnost pohodlné dopravy až do místa konání. „Návštěvníci mohou využít speciální kyvadlovou vlakovou dopravu ze stanice Čáslav na leteckou základnu, která je zcela zdarma. Vlaky budou v sobotu 20. května jezdit každou hodinu,“ uvedl plukovník Petr Tománek, velitel 21. základny taktického letectva. „Jedná se o výbornou alternativu k automobilové dopravě, neboť silniční síť v okolí letiště má pochopitelně omezenou kapacitu,“ uvedl Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, které show spolupořádá. Organizátoři ale mysleli i na návštěvníky, kteří se na letecký den vydají pěšky nebo na kole. Pro cyklisty bude k dispozici kolárna.

JÍZDNÍ ŘÁD:

TAM

Odjezdy z Čáslavi

8.40*, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

ZPĚT

Odjezdy z letiště

9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 17:40*

* vlak přijede z Prahy / pokračuje do Prahy