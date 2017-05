Lidé mohou navštívit do 27. května výstavu s názvem Božena Němcová – Babička

Kutná Hora - Nejen Kutnohořané možnost navštívit do 27. května výstavu s názvem Božena Němcová – Babička, a to v Tylově domě, jednom z objektů Českého muzea stříbra. Návštěvníci mohou obdivovat kolem osmdesáti různých českých vydání této knihy a její malebné ilustrace. Ale nejen to.

Spisovatelku Boženu Němcovou připomenou i další předměty, které se k ní osobně vztahovaly - například modlitební kniha z roku 1810, která patřila autorčině babičce nebo hrneček s podšálkem Josefa Němce. Mezi vystavenými knihami je k vidění také ta z roku 1862, kterou Božena Němcová věnovala svému lékaři den před svou smrtí. Všechny knihy zapůjčil na výstavu malíř a sběratel Jaroslav Kreibich. Ten má ve své rozsáhlé sbírce celkem 295 různých českých vydání knihy Babička z celkových 389 vydání (k dnešnímu datu). Ve své sbírce nemá však pouze knihy, ale také vše, co souvisí s autorkou – Boženou Němcovou – tedy i osobní předměty, články nebo grafiky. Své sběratelské činnosti se věnuje již padesát let. ČTĚTE TAKÉ: Díky sběru elektroodpadu se vybralo přes sto tisíc „Když jsem byl mladý, věnoval jsem se malování a v rámci přípravy na Akademii jsem strávil několik měsíců ve Francii. Tam jsem pracoval s člověkem, který koncem 20. let odešel z Čech do Francie. Jednou večer vyndal z knihovny Babičku z roku 1914, kterou mu dala při odchodu z Čech jeho babička, aby prý v cizině nezapomněl česky. Celá ta léta si v ní četl a říkal, že je to taková jeho Bible… Než jsem se vrátil zpátky do Čech, musel jsem mu slíbit, že mu seženu knihu ve francouzštině pro jeho ženu, a to jsem také udělal. Sehnal jsem ji v antikvariátu, a ačkoli jsem do té doby sám babičku nečetl, zjistil jsem, jak úžasná tato kniha je. Zcela mě fascinovala kniha i příběh autorky, a tak jsem začal knihy a další předměty sbírat,“ říká o tom, jak k této sběratelské vášni přišel, pan Jaroslav Kreibich. Kniha Babička, s podtitulem Obrazy venkovského života, byla poprvé vydána v roce 1855. Od té doby vyšla Babička ve více než třiceti jazycích a ilustrovalo ji více než 80 nejlepších výtvarníků, mezi nimi také Cyril Bouda, Zdeněk Burian, Quido Mánes nebo místní rodačka Marie Fischerová-Kvěchová. V roce 2009 se Babička umístila na 2. místě v anketě České televize „Kniha mého srdce“.

Výstava je ke zhlédnutí v Tylově domě do 27. května vždy od úterý do soboty od 10 – 16 hodin. Edita Dvorská

