Lidé se přes malínský most již nedostanou

Uzavření malínského nadjezdu vyvolalo v lidech jistou nostalgii, jelikož pro některé je most srdeční záležitostí. Někteří jeli ráno do práce přes malínský most naposledy a zavzpomínali si.

Pavel Karoch, který dojíždí do zaměstnání v Praze vlakem, si ráno dokonce přivstal a vyrazil se naposledy projít přes malínský most. „Nejvíce se obávám dopravy, zda jsou schopni ji udržet v takových intervalech, v jakých jezdí nyní," uvedl Pavel Karoch. Podle něj je tato situace zoufalá zejména pro ty, co nemají svůj vlastní automobil. Strach z arzenu Pavel Karoch nepociťuje, jelikož bydlí na opačné straně Malína.

Nostalgicky si zavzpomínala v pondělí ráno také Martina Nováčková. „Naposledy jsem přešla malínský most, po kterém jsem chodila řadu let," povzdychla si. Most přešla se sluchátky v uších, přičemž ji hrála její oblíbená kapela Green Day.

Hned v pondělí ráno začala fungovat náhradní doprava pro Malíňáky, kterou slíbilo Město Kutná Hora. Na školní autobus, který vyjel v 7 hodin, dohlédl sám místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. „V pondělí jelo celkem jednatřicet dětí," uvedl. Podle informací od zdejších občanů jich někdy jezdí až třicet pět.

Autobusy jezdily včas

Děti se bez problémů do autobusu vešly a do škol dorazily včas. Některé z dětí, které dojíždějí z Malína až do Základní školy Žižkov v Kutné Hoře, přestoupily na další autobusový spoj, ten je dovezl až ke školní budově.

Městští strážníci budou u malínského nadjezdu provádět nepravidelné kontroly. „Apelujeme na občany, aby zákaz vstupu dodržovali, jinak riskují svůj život," uvedl Václav Mareček, ředitel kutnohorské městské policie.

