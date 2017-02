Lidé se z Malína od března pěšky nedostanou

Velmi emotivní debata se odehrála ve středu 15. února v malínské sokolovně. Za necelých čtrnáct dní, přesně 1. března, totiž dojde k uzavření nadjezdu.

V ten moment se již lidé pěšky legálně přes most nedostanou a budou odkázaní pouze na vlastní automobil nebo autobus.

Navýší autobusovou dopravu

Místostarosta Kutné Hory Josef Viktora se snažil rozhořčené Malíňáky uklidnit tím, že bude od prvního března navýšena o osm linek autobusová doprava malým autobusem. „Ta bude schopna dopravit občany Malína od pěti hodin ráno na vlakové a autobusové nádraží,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. Lidé se ale vzápětí ptali po jízdním řádu, a zda bude autobus jezdit na každý rychlík, které jede od Prahy i Brna. „Definitivní verzi jízdních řádů ještě nemáme,“ dodal Viktora. Jízdní řád bude pro občany vylepený před uzavřením malínského mostu na zastávkách.

Občany pobouřila taktéž informace, že náhradní autobusová doprava bude vyjíždět z Malína přes Kaňk do Kutné Hory, ale nepojede přímo na hlavní vlakové nádraží. „Buď lidé dojedou na autobusové nádraží, kde přestoupí a pojedou na hlavní vlakové nádraží, nebo přestupí u supermarketu Albert na vlakové nádraží na další spoj,“ dodal Viktora.

Chtěli by spíše kyvadlovou dopravu

Občané Malína by byli spíše pro kyvadlovou dopravu. „Nerozumím tomu, proč by nemohly autobusy z Malína zajíždět na vlakové nádraží. Tam mohou lidé přestoupit na autobus do města,“ uvedla rozčílená paní.

Další občanka z Malína apelovala na to, že poslední vlak od Prahy přijíždí do Kutné Hory o půlnoci. „Lidé pracují v Praze do 22 hodin a vracejí se posledním vlakem do Kutné Hory,“ uvedla. Na tuto otázku ale vedení Města Kutná Hora nepodalo občanům uspokojivou odpověď. Nezaručilo totiž, že bude ke každému přímému vlaku od Prahy a Brna jezdit autobusová doprava až do Malína.

Mladá maminka z Malína se ptala na to, zda jim město Kutná Hora zaručí, že se vejdou do autobusu, když se sejdou na zastávce dvě maminky s kočárky. Ani na toto nemělo Město Kutná Hora žádný argument. „Uvidíme, zda bude vůbec o tu linku zájem. Dle potřeby ji poté můžeme navýšit,“ dodal Viktora.

Zvažovalo se více variant

Ještě než byl znám termín, kdy bude malínský most uzavřený, uvažovalo se hned o několika variantách, jak by se mohli lidé v době rekonstrukce přes most pěšky dostat. Ty ale není možné zrealizovat. Jednou z variant bylo postavit lávku pro pěší. „Nemůžeme investovat do stavby, která není svázána s mostem,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Další z variant byl převaděč, který by lidi přes koleje převáděl. „Ani tato varianta není bohužel možná,“ řekl Viktora.

Policisté v Kutné Hoře nebudou tolerovat nedovolený přechod přes kolejiště. „Upozorňujeme, že v prostorách vlakového nádraží a okolí železnice budou policisté a strážníci města Kutná Hora provádět opakované, nepravidelné kontroly, které se budou zaměřovat zejména na nedovolené přecházení a zkracování si cesty přes železniční dráhu a nerespektování pokynů provozovatele dráhy, a také dodržování zákazu kouření na krytém nástupišti,“ uvedla tisková mluvčí kutnohorské policie Vendulka Marečková. Policisté mohou v blokovém řízení uložit blokovou pokutu do výše až tisíc korun. Ve správním řízení hrozí přestupci postih až do výše 10 tisíc korun.