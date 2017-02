Malínský most se uzavře 13. března v 11:30 hodin

Oprava malínského mostu se odkládá na pondělí 13. března. „Most bude uzavřen v tento den přesně v 11.30 hodin," řekl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. Tato zpráva byla zveřejněna v pátek 24. února v odpoledních hodinách. Oficiální důvod, bude malínský most uzavřený až o čtrnáct dnů později, zjistil Kutnohorský deník až v pondělí.

Hlavním důvodem je podle Ředitelství silnic a dálnic co největší vyhovění všem zúčastněným stranám. „Na základě zkrácení doby provádění demolice mostní konstrukce, která představuje značnou zátěž pro místní obyvatele, si dovolujeme navrhnout pozdější termín úplné uzavírky," řekl Miroslav Paleček z Ředitelství silnic a dálnic. Konečný termín uzavírky zůstává ale podle aktuálních informací stejný. „Konečným termínem zůstává 31. prosince 2018," dodal Paleček.

Čtěte také: Ve Zruči budou modernizovat veřejné osvětlení

Pozdější uzavírka malínského mostu se dotkne i nového jízdního řádu. Ten měl v Malíně fungovat od 1. Března. Podle posledních informací bude nový jízdní řád, který by měl ulehčit dopravu obyvatel Malína, platný až od 13. března. „Díky této skutečnosti budeme jízdní řád ještě projednávat," dodal Viktora. Podle něj se Město Kutná Hora zaměří kromě večerního spoje také na sobotní a nedělní.

Lidé vidí jako jeden z hlavních problémů, že nebudou moci od 13. března chodit legálně pěšky přes koleje. Proto se ptají, zda po určité etapě oprav nebude alespoň pro pěší dovoleno přes most chodit. „O tom budeme jednat ještě s firmou Strabag, která je zhotovitelem stavby," uvedl. Podle místostarosty Kutné Hory Josefa Viktora je to ale celkem nepravděpodobná varianta. „Nelze občany Malína pouštět jen tak do místa, které je stavbou," doplnil. Město Kutná Hora bude ale s Ředitelstvím silnic a dálnic tuto věc ještě projednávat. „Snažíme se dělat maximum, abychom to lidem co nejvíce ulehčili," řekl Viktora.

Obyvatelé Malína budou odkázaní podle posledních informací pouze na dvě objízdné trasy. Jedna z nich vede ve směru od Kolína na Kaňk. Druhá objízdná trasa povede ze směru od Čáslavi a od Nových Dvorů přes Církvici.

Nadjezd měl být uzavřen původně již 1. února. Tento termín ale nebyl dodržen kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám.

Čtěte také: Budově u Základní školy Jana Palacha hrozí v budoucnu demolice