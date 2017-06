Malínský nadjezd i silnice Na Náměti! Řidiče trápí uzavírky

Kutnohorsko - Léto na silnicích a objížďky. Evergreen každého roku. Ani letošní rok není výjimkou. Po celém regionu trápí řidiče hned několik uzavírek a dopravních omezení, které jejich cestu mnohdy výrazně prodlouží.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Pro obyvatele Kutnohorska i širokého okolí je asi nejpodstatnější uzavření malínského mostu v Kutné Hoře. Kvůli kompletní přestavbě se uzavřel 13. března a plánované dokončení je až prosinec příštího roku. Malínští obyvatelé zůstali od zbytku Kutné Hory odříznutí a musí na své všední cesty na nákup či do práce používat objízdné trasy, které vedou přes Kaňk a přes Církvici.

Tím ale trápení řidičů v Kutné Hoře nekončí. Provoz je zde omezen i v ulici Na Náměti, kde kvůli uzavírce ubylo přibližně třicet parkovacích míst. Důvodem je rekonstrukce ulice. Lidé tak v současné době nezaparkují ani neprojedou v úseku od křižovatky s ulicí Na Lávkách a Krupičkova až po světelnou křižovatku U Podlipných. Navíc 20. června se uzavírka ještě protáhne, a to až ke křižovatce s ulicí Tylova. Na zprůjezdnění si řidiči počkají až do září.

V současné době je neprůjezdný i mostek v lokalitě Na Kuchyňce u Nových Dvorů. Je uzavřen již delší dobu. Bohužel, pokud se lidé na místo vydají, zjistí, že je zde pouze hromada hlíny a štěrku a nikdo zde nepracuje. V únoru byla totiž provedena kontrola mostku, při které bylo zjištěno, že mostní římsa a zábradelní zídka nad pravým křídlem opěry není v dobrém stavu. Kvůli neukázněným řidičům, kteří odstraňovali dopravní značení ze silnice a docházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, bylo rozhodnuto o navezení asfaltového recyklátu tak, aby byla zamezena průjezdnost mostku. Mostek by se ale měl dočkat opravy ještě letos.

ROZKOPANÉ MĚSTO

Vrásky na čele ale dělají motoristům i silnice na Kolínsku. Samotný Kolín je letos rozkopaným městem. Nadále pokračuje omezení na nadjezdu nad železniční tratí, kde se opravují mostní závěry, hotovo by mělo být nejdéle za týden. „Dalším omezením, které prozatím přetrvá, je prováděná oprava mostních závěrů na Novém mostu, kde je termín pro ukončení prací stanoven na 30. června," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Dále pokračuje i uzavírka Rorejcovy ulice a další omezení kvůli modernizaci autobusového nádraží.

Na dopravě v Kolíně se podepisuje i rekonstrukce silnice v Pňově-Předhradí. Po etapách se zde bude opravovat až do poloviny července. Doprava je svedená vždy do jednoho jízdního pruhu a tvoří se zde dlouhé kolony.

Řidiči by si měli ale dát pozor i v Černých Voděradech. Ještě pár dní je tam plánovaná uzavírka, kterou je třeba objet ulicemi Pionýrů, Černokostelecká, Pražská, Ondřejov, Hradové Střimelice a Oplany. Objížďka je obousměrná. U Svojšic je zase uzavřený most a až do konce letních prázdnin se bude jezdit přes Toušice a Mlékovice. Situace není snadná ani u Úval, kde se opravuje most. Práce by měly trvat do konce října.

Klid nemají ani řidiči na Benešovsku. Nejhůře je na tom zřejmě Vlašim. Kvůli sanaci náspu nad zámeckým parkem a řekou Blanicí, po němž vede silnice od Benešova, řidiči jezdí objížďkou přes Domašín.

Kvůli stavbě mostu přes mezinárodní silnici E55 u Bystřice jezdí řidiči objížďkou až do konce září. Kvůli výstavbě vodovodu je komplikovaná doprava i v Týnci nad Sázavou na příjezdu od Benešova. Uzavírka je také na silnici od Benešova na Netvořice. A to dokonce na dvou místech. Při jedné akci je opravována hráz rybníka u Dunávic a při druhé most nedaleko Netvořic.