Martin Starý: Někteří členové našeho uskupení ztratili mou důvěru

Vážení kolegové, zástupci médií, ač se situace na kutnohorské radnici včera vyostřila do opravdových krajností, odjíždím na více než půl roku plánovanou dovolenou do JV Asie, kde budu mít zodpovědnost za několik dalších lidí a nemohl jsem takto na poslední chvíli vše zrušit. Celá situace mne o to víc mrzí, protože z hlasování o odvolání místostarostky je zřejmé, že tak učinili mnozí z nás, z koalice. Každý si musí uvědomit, co tímto krokem zamýšlel a co tyto kroky vyvolají a co tím získají.

dnes 10:53 SDÍLEJ:

Hlavní sídlo kutnohorské radnice na Havlíčkově náměstí.Foto: DENÍK/Jitka Pokorná

Každopádně bych tímto rád oznámil, že v mé nepřítomnosti bude jednat a mluvit za Kutnohorskou změnu Monika Válková, Tomáš Gryč nebo Václav Veselý. Další členové našeho uskupení včerejším jednáním ztratili mou důvěru a pokud budou dávat prohlášení do novin, tak pouze za svou osobu. Více se vyjádřím po mém návratu. Tímto bych ještě jednou poděkoval za dosavadní práci paní Moravčíkové, bez jejíž pomoci by mnohé projekty nebyly vůbec možné. Děkuji za pochopení, Martin Starý ČTĚTE TAKÉ: Radnice bez místostarostky. Co bude dál?

Autor: Redakce