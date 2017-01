Martin Starý: Velké obavy mám z politikaření

Kutná Hora - Starosta Kutné Hory Martin Starý poskytl Kutnohorskému deníku rozhovor, ve kterém prozradil plány města pro rok 2017 a zhodnotil i uplynulý rok 2016. Ten nebyl pro kutnohorskou politickou scénu nejjednodušší. Mezi znesvářenou koalicí a opozicí vzniklo mnoho neshod kolem stěžejních projektů a dokonce málem došlo i na odvolání místostarostky Zuzany Moravčíkové. Jak starosta Martin Starý po takovém roce hodnotí spolupráci v zastupitelstvu a co vše město čeká v roce nadcházejícím?

Martin StarýFoto: Archiv Martina Starého

Jaký byl podle vás rok 2016 v Kutné Hoře?

Důležité je, že se dokončila první etapa sportovní haly. I když to není vidět, tak se povedlo dotáhnout do konce roku mnoho projektových dokumentací, které jsou stěžejní. Ať už se jedná o Sankturinovský dům nebo revitalizaci Vlašského dvora. V současné době se také dokončují projektové dokumentace na rozšíření výuky v základních školách. Pokud vše dobře dopadne, tak by se mohl i tento projekt koncem roku 2017 začít realizovat. Myslím si, že to jsou ty velké věci. Co se týče těch menších věcí, jsem moc rád, že je město čisté, o zeleň je pečováno, jak má být, prokoukly i chodníky, které čistí Technické služby Kutná Hora. Ve městě je také stále více květinových výsadeb. Začalo se dělat velké množství kulturních akcí, na kterých Město Kutná Hora spolupracuje s různými organizátory. Myslím si, že se toho v Kutné Hoře děje dost a každý, pokud má chuť, si najde to svoje. Všichni víme, že nedostatky jsou a vždy budou, ale v rámci možností si myslím, že rok 2016 se podařil.

Z jakého projektu v roce 2016 máte největší radost?

Nejsem sportovec, nicméně jsem rád, že jsme dostali odvahu do toho šlápnout a začali jsme stavět sportovní halu. Finančně nás to bude stát dost, ale po sportovní hale veřejnost volala už roky. Sám za sebe mám radost, že se podařilo získat dotaci na Vlašský dvůr. Byl jsem od začátku u vzniku celé myšlenky a jsem rád, že se po 1,5 roce vše povedlo.

Hala je nyní oficiálně zkolaudovaná. Kdy tedy bude funkční?

První etapa haly je zkolaudovaná. Co se týče provozuschopnosti, tak by měla být sportovcům a veřejnosti zpřístupněna až od března roku 2018. V současné době je hotový prostor pro sportování. Ve druhé etapě ale vznikne potřebné zázemí pro sportovce. Tyto dvě etapy vytvoří jeden celek. Lidé by teď sportovali v podstatě na stavbě, což není možné a problém by byl také s vytápěním haly. Snažili jsme se při práci postupovat tak, aby se ušetřily finance i potíže při napojování druhé etapy na stávající. Když se dělaly například piloty, tak se vyvrtaly i pro druhou etapu, když už tam byla vrtná souprava a tím se například také ušetřily peníze.

Pro politickou scénu ve městě byl rok 2016 poměrně náročný a také plný napětí. Vezmeme v potaz například pokus o odvolání místostarostky, nebo neshody kolem větších kroků, jako je třeba právě stavba haly nebo koupě Lorce. Jak hodnotíte spolupráci v zastupitelstvu?

Myslím si, že v komunální politice by měli všichni táhnout za jeden provaz. Neříkám, že všichni musí být vždy nadšení a hlasovat pro, ale myslím si, že bychom se měli spíše věcně dohadovat o nějakých detailech, například jak má vypadat smlouva nebo jaké mají být podmínky výběrového řízení. Druhou věcí je, že do komunální politiky v Kutné Hoře zasahují i osobní spory, které si myslím, že do politiky vůbec nepatří. Jsem z toho bohužel smutný, ale nic s tím člověk neudělá. Je to škoda. Přitom jsou lidé v zastupitelstvu chytří, mají spoustu kontaktů, zkušeností, které bychom mohli využít pro dobro celého města.

Nyní k roku 2017. Co na něj plánujete?

Začátkem léta se začne s výstavbou druhé etapy sportovní haly. Získali jsme dotaci na obnovu Vlašského dvora. Pokud tedy půjde vše podle plánu a já doufám, že více než 100 milionů zastupitelstvo neodmítne, tak by se začalo pracovat zhruba v polovině roku na rekonstrukci parku pod Vlašským dvorem. Co se týče samotné budovy Vlašského dvora, je potřeba dodělat ještě prováděcí dokumentaci a s opravami by se mělo začít koncem tohoto roku. Kromě toho se v tomto roce uskuteční i opravy chodníků a komunikací. Mělo by dojít k opravě úvozové cesty směrem na Kaňk, připravujeme žádost o dotaci na opravu chodníků a přechodu v Masarykově ulici, na chodník na Kaňk, snad se nám podaří dořešit i problémy s pozemky pod plánovaným chodníkem k ČKD a Foxconnu. Rádi bychom opravili povrch v ulici Česká, to samé by si zasloužil povrch Rudní ulice či Roháčova ulice. Bude záležet hlavně na finančních prostředcích.

Je toho mnoho. Máte z některých těchto projektů obavy?

Mám obavy spíše z toho politikaření. Je rozjetých plno dobrých věcí, které by mohly pomoct Kutné Hoře a zlepšit nám tady život, ale kolikrát to skončí špatně jen na té politice jako takové, což je škoda. Myslím si, že úředníci městského úřadu odvádí dobrou práci a snaží se zvládat velké množství práce, které jsme jim naložili.

Co byste popřál Kutnohorákům do tohoto roku?

Popřál bych všem Kutnohorákům duševní a fyzické zdraví, více optimismu, shovívavosti a také reálný pocit bezpečí. Stále si myslím, že Česká republika je zatím bezpečným státem a doufám, že to tak zůstane.