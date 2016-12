Máte přání a tipy na rok 2017? Podělte se o ně

Kutná Hora – Do konce roku zbývá jen několik málo dní. Mnozí rekapitulují své úspěchy a splněná přání z uplynulých dvanácti měsíců, jiní se už dívají do budoucnosti a přemýšlí, jak zlepšit v příštím roce život sobě i lidem v okolí.

Kutnohorský deník nyní připravuje tématikou stránku, která se zaměří právě na možnosti zlepšení okolí a obrací se na vás, své čtenáře. Máte tip, co by se ve vašem okolí mělo v roce 2017 opravit? Co zcela chybí a mělo by se příští rok zřídit či postavit? Nebo byste si do příštího roku přáli nějakou tematickou kulturní akci, která ve vašem městě i obci chybí? Či dokonce nějakou dobročinnou sbírku či charitativní projekt? Pošlete své tipy a přání na adresu redakce.kutnohorsky@denik.cz. Ke svému tipu nezapomeňte připsat, jakého města, obce či lokality, se týká. Nejzajímavější tipy zveřejníme na začátku roku v Kutnohorském deníku.