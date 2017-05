Mateřská škola Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou se dočká mlhoviště

Zruč nad Sázavou - Multifunkční herní plocha včetně dopravního hřiště a mlhoviště vznikne ještě v letošním roce v prostorách zahrady Mateřské školy Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Multifunkční plocha bude mít vhodný povrch právě pro děti mateřských škol a v budoucnu poslouží jako malé sportoviště pro míčově hry i jako venkovní učebna s edukativními prvky.

V úterý 2. května zveřejnilo město Zruč nad Sázavou výběrové řízení na tuto akci. To se koná do 16. května. „Do tohoto termínu mají dát firmy své nabídky,“ uvedla Ludmila Vlková ze zručské radnice. K samotné realizaci multifunkční herní plochy by mělo dojít hned po podpisu smlouvy. Pokud půjde vše podle plánů, bude se Mateřská škola Na Pohoří již na začátku září pyšnit novým venkovním hřištěm pro děti.

Mlhoviště vznikne v části mateřské školy v místech, kde jsou v současné době dvě nefunkční betonová brouzdaliště. Ta jsou zde od roku 1980, kdy začala Mateřská škola Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou fungovat. „Po 28 letech začaly bazénky praskat a nedařilo se je řádně opravit,“ uvedla ředitelka mateřské školy Jarmila Chalupová. Podle ní je velká škoda, aby zůstala tato plocha nevyužitá.

„Nejschůdnější variantou bylo v tomto místě právě zrealizovat mlhoviště,“ dodala. Proto bude prostor přebudovaný na bezpečné hřiště a mlhoviště s vestavěnou sprchou. V chladnějších měsících využijí děti plochu mlhoviště také, a to jako multifunkční herní plochu. „Děti budou multifunkční plochu využívat k různým hrám, pohybovým dovednostem, sportovním aktivitám a nebudou chybět ani panáci na skákání,“ upřesnila ředitelka Mateřské školy Na Pohoří Jarmila Chalupová. Ta také přiblížila, že plocha bude bezpečná a poslouží dětem k jejich optimálnímu rozvoji.

Ředitelka Mateřské školy Čáslav Renata Mišutková prozradila, že středisko mateřské školy Rudolfa Těsnohlídka má již v současné době mlhoviště. „Všichni si jej chválí. V mlhovišti lze také pustit vlažnou vodu,“ uvedla Renata Mišutková. Dva roky má také středisko mateřské školy Jahodová multifunkční hřiště. „Zde je i hřiště dopravní,“ dodala Mišutková.

Mateřská škola Pohádka v Kutné Hoře má již několik let na zahradě takzvanou bláznivou květinu, která by se mohla přirovnat k již zmiňovanému mlhovišti. „Voda stříká z okvětních lístků květiny,“ řekla ředitelka Mateřské školy Pohádka Zdeňka Slavíčková.

Podle ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora Pavly Berkové v nejbližší době mlhoviště na žádné kutnohorské mateřské škole vybudováno nebude. „Máme to ale v dlouhodobém plánu,“ uvedla. Letošní léto se bude například realizovat u Mateřské školy Dačického sportovní plocha.