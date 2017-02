Měsíc čtenářů začíná už zítra, knihovny nabídnou bohatý program

Březen, měsíc čtenářů, začíná už zítra. Velmi bohatý program si připravila jak kutnohorská, tak čáslavská městská knihovna.

V kutnohorské knihovně nebude chybět přehlídka uměleckého přednesu „Ten verš Ti tiše říkám". Jedenáctý ročník regionálního kola se uskuteční již dnes na prknech malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře, krajský festival uměleckého přednesu pak bude pokračovat v Barokní lékárně Galerie Středočeského kraje 18. března. Své místo bude mít v březnovém programu kutnohorské knihovny také Virtuální Univerzita třetího věku. Tento čtvrtek bude na pořadu 3. lekce z právě probíhajícího semestru na téma Život a dílo Michelangela Buanarrotiho. Další dvě lekce pak budou následovat 16. a 30. března. Zároveň ale bude zahájen jarní semestr. Jeho tématem bude „Českopis" a senioři jej začnou navštěvovat 28. března.

Chybět ale nebude ani tradiční maraton čtení. Tentokrát se bez přestávky bude číst Román císařovny od J.F. Čečetky. „Střídat se budeme v patnácti až dvaceti minutových intervalech po celý den od 8.30 do 18 hodin," řekla Martina Bičíková z Městské knihovny v Kutné Hoře. Číst budou kutnohorští ochotníci i čtenáři. „Účast přislíbil například Miroslav Štrobl či Václav Veselý. Číst budou i čtenáři a v prázdných místech my knihovnice," doplnila Bičíková. Tím však program měsíce čtenářů v kutnohorské knihovně zdaleka nekončí. V rámci soutěže „nej čtenář" bude tentokrát 7. března vyhlášena nejlepší čtenářská babička. Lidé se také budou moci seznámit s hrou Mindok. Knihovna připravila workshop s hraním a ukázkou her a 9. března. Lékaři bez hranic se pak veřejnosti představí 14. Března v rámci besedy s Jitkou Kosíkovou, zdravotní sestrou a spolupracovnicí stejnojmenné organizace.

Knihovnu první jarní den s besedou navštíví i kuchařka prezidenta Václava Havla Irena Košíkovou zvanou „čirinou". Měsíc čtenářů pak 31. března zakončí Noc s Andersenem a se Čtyřlístkem. Jde o večer zábavy, her, soutěží a čtení pro pozvané žáčky 2. tříd. Po celý měsíc se také bude konat soutěž k 20. výročí vydání knihy Harryho Pottera.

Do celonárodní akce se zapojí ale také čáslavská knihovna. Hned 6. března se bude konat beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou. Zároveň jsou ale připravené celoměsíční akce. Ať už se jedná třeba o burzu knih nebo registraci nových čtenářů zcela zdarma. Návštěvníci se také dočkají výstavy knih o knihách a čtenářství. Každou středu pak bude v březnu připraveno odpoledne s audioknihou. Od 13 do 15 hodin bude poslech věnován dětským knihám, od 16 do 18 bude poslech připraven ve studovně po dospělé. Pro děti budou také celý březen připraveny různé kvízy a hádanky na téma „co víš o knize". Vyhlášena bude soutěž na o nejlepší komiks a téma „Čtenář v knihovně" pro žáky základních škol. O Argentině pak bude 20. března přednášet Ivo Šanc.

