Město Kutná Hora je v dobré finanční kondici, říká analýza

Světlo světa spatřila nová finanční analýza vypracovaná speciálně pro Kutnou Horu. Týká se možných dalších úvěrů a zadlužování města. Vyžádal si jí Finanční výbor zastupitelstva Kutné Hory.

Hlavní sídlo kutnohorské radnice na Havlíčkově náměstí.Foto: DENÍK/Jitka Pokorná

„Z analýzy vyplývá, že město je ve velice dobré finanční kondici a můžeme si ještě úvěr dovolit," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý.

Finanční analýzu vypracoval nezávislý finanční analytik Luděk Tesař. Ten mimo jiné uvádí, že je nutné a dobré investovat za aktuálního stavu bankovnictví do současného městského majetku a nedělat další investiční věci a stavby spojené s vysokými mandatorními výdaji, tedy výdaji, které zahrnují například účty za energie a podobně. „Naopak mandatorní výdaje je třeba snižovat," doplnil Starý.

I proto starosta města Luďka Tesaře pozval veřejné jednání do Rytířského sálu. To se uskuteční na 15. března v 17.30. „Rád bych představil ekonomický stav města zastupitelům, ale i veřejnosti," řekl starosta. Ten zároveň požádal Finanční výbor, aby se sešel nejpozději do poloviny března a vedení města předložil alespoň čtrnáct dní před zasedáním městského zastupitelstva nějaké stanovisko. To by mělo obsahovat z pohledu výboru maximální „zdravou" výši uvažovaného úvěru a podmínky výběrového řízení na poskytovatele úvěru.

Starosta chce zároveň od výboru znát stanovisko k tomu, zda považuje úvěr v této době za dobrý krok, zda je nebo není dobré tříštit úvěry na více žádostí a podobně.

Finanční analytik odhadl strop bezpečné výše zadlužení na 370 milionů korun, což je však z pohledu současného vedení města nemyslitelné. S ohledem na velkou investici do sportovní haly i do dalších projektů je však úvěr nutný. Otázkou však je, k jaké výši úvěru se zastupitelé odhodlají.

