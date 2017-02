Mezi taxikáři v Kolíně vládne strach a nervozita

Kolín – Kolínem hýbe boj taxikářů. Hovoří se o vyhrožování, slovním napadání až fyzických útocích.

Spolumajitel GT Taxi Ladislav Horák uvedl, že došlo k fyzickému útoku na jednoho z jejich řidičů. "Dostal několik ran a kopanců, dva dny byl v nemocnici, doteď je v pracovní neschopnosti. V autě stále nevydrží sedět, minimálně týden se bude ještě léčit. Napadená byla i jeho přítelkyně," uvedl Ladislav Horák. Je přesvědčen, že nešlo o šarvátku, ale o účelové jednání. Vyjádřil domněnku, že se spojili kolínští a pardubičtí taxikáři. "Počkali si, až bude u nádraží jen jedno naše auto. Hrají si na mafii," dodal. "Hned při prvních útocích jsme se okamžitě obrátili na státní policii, vážíme si její práce, opravdu koná a stará se o pořádek, mám z její práce dobrý pocit," řekl Ladislav Horák.

Čtěte také: Opravy v Rorejcově ulici zkomplikují parkování

Larisa Losinecká, zástupkyně ESO Taxi Kolín, však odmítá, že by jejich řidiči měli s útokem cokoli společného. „Z našeho pohledu se stalo to, že si páni z Pardubic přijeli vyřizovat účty do Kolína. Stalo se to bohužel na našem štaflu," řekla. „Vrhlo to na nás stín. My však nechceme s GT Taxi bojovat," vysvětlila. Také ostatní kolínští taxikáři účast v této při odmítají.

Spor, který se odehrál u kolínského nádraží, potvrdila také policie. „Došlo ke konfliktu mezi dvěma muži konkurenčních taxi služeb," uvedla tisková mluvčí policie Petra Potočná. Podle jejích slov je dvaačtyřicetiletý muž obviněný z výtržnictví, vydírání a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Taxikáři v Kolíně cítí napětí, strach a nervozitu. Zástupci původních taxislužeb se shodují na tom, že nepřízeň tu panuje od doby, kdy do města vstoupila nová taxislužba. Dříve prý mezi kolínským taxikáři nebyl žádný konflikt. Navíc svorně upozorňují na to, že Kolín není jediným městem, kdy s příchodem GT Taxi vznikly problémy.

Tomáš Líbal, majitel Taxi Líbal, Kolínskému deníku řekl, že s Taxi GT, která do Kolína přišla na sklonku minulého roku, měli jeho řidiči jednou incident. „Blokovali nám naše auto a bránili mu v odjezdu až do příjezdu policie," vyprávěl.

Konkurenční boj

O nepříjemném momentu mluvila také Larisa Losinecká. „Když přišli do Kolína, představil se pan majitel s ochrankou a řekl nám, že nás klidně zaměstná, jinak že si máme hledat novou práci, že jako sdružení jsme nic," vyprávěla. Podle Mariky Novotné, majitelky Taxi Kolín, prý zástupci nové taxislužby obcházeli podniky ve městě a hovořili o tom, že nyní jsou ve městě oni a ostatní taxi tu končí. Navíc prý v nedávné době její řidiči registrovali slovní výhrůžky a také ona osobně měla konflikt s vozem novém taxi služby kvůli kterému volala policii.

Marika Novotná navíc upozornila na to, že noví taxikáři nemají zaplacené stání a parkují na místech vyhrazených pro jiné taxislužby nebo dokonce pro invalidy. Mnohokrát prý špatně stojící auta vyfotografovala. Ladislav Horák však toto obvinění odmítá. "Naši řidiči si platí parkovné jako jiní řidiči, když není místo, odjedou. Jinak by hned přijela městská policie a dostali by pokutu," dodal.

O tom, že v Kolíně zuří konkurenční boj není pochyb. "Přecházejí k nám zkrátka jejich zákazníci. Jezdíme za dobré ceny, novými vozy, slušně se k lidem chováme. Začali s námi jezdit i lidé, kteří do té doby nikdy taxík nevyužívali. Vozíme je po nákupech, pomáháme jim s taškami za přijatelnou cenu místo nekřesťanských cen jinde," shrnul Ladislav Horák. Dodal, že už často slyšel, že jsou jako firma přivandrovalci z Pardubic. "Po Středních Čechách se pohybuji už deset let, působil jsem v Nymburce, Poděbradech. V Kolíně zaměstnáváme místní lidi, dáváme práci lidem z Kolína, a jestli má firma napsané sídlo v Pardubicích nebo v Berlíně, se mi zdá úplně jedno," reagoval.

Čtěte také: Uzavření malínského mostu: V ochranném pásmu je 9 domů, žijí v nich i děti

Larisa Losinecká přiznala, že ESO Taxi ztráty po nástupu nové taxislužby pozoruje, přesto věří, že přízeň Kolíňáků si zachovají. „Máme větší náklady. Na peníze, co vyděláme najezdíme mnohem více kilometrů," řekla. Vysvětlila, že přistoupili na cestu ekonomického boje. „Objevily se informace, že jsme se s Taxi Líbal spojili proti GT. Nespojili jsme se v žádném boji, jen jsme se s panem Líbalem dohodli na stejných cenách," řekla. Vysvětlila, že si mezi s sebou navíc běžně vypomáhají. „Pokud oni nestíhají, zavolají k nám na dispečink a pokud my nestíháme, zavoláme k nim a vypomůžeme si," popsala. Podle jejího názoru se však nové taxislužbě nelíbí, že nyní už nemají co dalšího nabídnout.

Marika Novotná na snížení cen v rámci konkurenčního boje nepřistoupila. „Jezdíme za 25 korun za kilometr, s klientskou kartou za 20 korun," řekla s tím, že jezdí za ceny, pod které již nemohou jít. „Bylo by dobré, aby se sepsala petice a dopis na ministerstvo, aby politici určili minimální a maximální sazbu za kilometr," domnívá se Marika Novotná. Sama je prý ve spojení s taxikáři z mnoha měst v republice, kteří s tímto názorem souhlasí.

Kolín - Ceny

TAXI LÍBAL TAXI ESO TAXI KOLÍN TAXI GT nástup 25,- nástup 25,- nástup 25,- nástup 25,- jízda městem 30,-/ km jízda městem 25,-/ km jízda městem 19,- /km mimo město 25,- /km mimo město 25,- /km mimo město 25,- /km mimo město 19,- /km čekání 5,- / min čekání 5,- / min čekání 5,- / min čekání 6,- / min AKCE po Kolíně 69,- AKCE po Kolíně 69,- AKCE na klientskou kartu 20,-/km AKCE po Kolíně 69,- (do 4 km, každý další 19,- )

O boji v Kutné Hoře se hovořilo v minulosti

Také v Kutné Hoře se v minulosti hovořilo o boji mezi taxikáři. V současné době je však ve městě klid. V současné době se ve městě o místo dělí několik taxislužeb, které nejčastěji stávají buď v centru města na Palackého náměstí nebo u vlakového nádraží. Nejvíce aut zde má většinou Taxi služba Kutná Hora, která zároveň působí v Čáslavi. Nabízí sedmimístné vozy a také službu drink taxi. Kromě této společnosti zde jezdí také například společnost Taxi Makal Kutná Hora. Ceny jízdného se pohybují podobně, mezi 27 a 28 korunami z kilometr jízdy (v případě, že je to jen jízda tam). Nástupní sazba se pohybuje kolem 15 korun.

Kutná Hora - Ceny

TAXI KUTNÁ HORA TAXI MAKAL RADIOTAXI SIMONA TAXI OK nástup 15,- nástup 20,- nástup 15,- nástup 20,- jízda 28,- /km jízda 27,- /km jízda 28,- /km jízda 27,- /km čekání 4,- / min čekání 4,- / min čekání 4,- / min čekání 4,- / min pro 5-8 osob: nástup 25,- jízda 35,- /km čekání 4,- / min

Spor taxikářů v Benešově pomohlo utišit jednání na radnici

U benešovského vlakového nádraží postává každodenně téměř deset „drožek." Další mají své stanoviště na jiných částech prostoru u nádraží. A právě to zhruba před deseti lety vyvolalo spor „starousedlíků" s taxikáři novými.

„Pamatuji si to, vznikaly při tom konflikty, které se řešily až na městě. Spor ale utichl, dnes jsme tu všichni, ale je to hodně náročné," přiznal majitel benešovské taxislužby Miloslav Hájek.

Čtěte také: Radní kraje Martin Kupka: Posilování kreditu benešovské nemocnice je důležité

V šestnáctitisícovém Benešově tak taxislužbu nabízí dokonce kolem třicet vozů. Nějaký neklid z počínání konkurentů ale v Benešově taxikáři nepociťují.

Jen je trochu mrzí, že město při zřizování takzvaného seniortaxi neoslovilo s případnou nabídkou také klasické taxikáře. I tohle však má logické vysvětlení. Na vozidlo pro seniortaxi totiž Benešov může získat dotaci. To ale také znamená, že taxikářům zase o něco ubude práce a tím i výdělky. Seniortaxi totiž bude dopravovat seniory na nákupy a k lékařům tak, samozřejmě za regulované, tedy nikoliv tržní taxu.

U benešovských taxikářů je nástupní taxa 25 korun, jízdné za kilometr pak o pět korun levnější. Do celkové ceny jízdného se ale započítává i čekání ve výši čtyři koruny za minutu. Cestu z Benešova do Prahy, například na Letiště nabízí taxislužba za 1300 korun, do centra metropole pak o 400 korun levněji.

Benešov - Ceny

NIKO TAXI TAXI HÁJEK nástup 20,- nástup 25,- os. auto 10,-/ km* jízdné 20,-/ km minibus 1- 5 osob 10,./km* čekání 4,- / min minibus 6-8 osob 12,5,-/ km* čekání 4,- / min

*oba směry