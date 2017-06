OBRAZEM: Mezinárodní den jógy dnes oslavili v Kutné Hoře

Kutná Hora - V závěrečném 30. kole Fortuna Divize C fotbalisté Kutné Hory přivítali na svém hřišti Kratonohy. Pro Kutnohořany to bylo zároveň loučení s touto soutěží, jelikož po matných výkonech sestupují do nižší soutěže. Sparta rozlučku zvládla důstojně a zvítězila po pokutových kopech 2:1.