Michal Houfek a Matěj Reichman se zúčastnili krajského kola Středoškolské odborné činnosti.

Kutná Hora - Nejen Kutnohořané možnost navštívit do 27. května výstavu s názvem Božena Němcová – Babička, a to v Tylově domě, jednom z objektů Českého muzea stříbra. Návštěvníci mohou obdivovat kolem osmdesáti různých českých vydání této knihy a její malebné ilustrace. Ale nejen to.