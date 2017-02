Milionovou opravu hradeb odsouvají majetkové spory

Čáslav - O historické hradby v Čáslavi je třeba v pravidelných intervalech pečovat a období, kdy se hradby mají podrobit opravám, je tu. Jenže začátek provází řada komplikací.

Ilustrační foto.Foto: www.pixabay.com

Oprav by se měly dočkat hradební zdi po levé straně Žižkovy brány. I když zdi nejsou v havarijním stavu a lidem, kteří zde procházejí, nehrozí žádné nebezpečí, je potřeba obnovu provést. Zlepšení technického stavu hradebního pásma totiž pomůže zachovat památku pro další generace.

Na celou akci bude podle zpracovaného projektu potřeba asi 1 milion korun. Práce mohly začít hned, jak by to dovolily klimatické podmínky, jenže se objevily nesnáze. Finance to ale nejsou. Komplikace totiž způsobují majetkové vztahy u pozemků, na kterých zdi stojí. Řada z nich je v soukromém vlastnictví. „Snažili jsme se domluvit s některými vlastníky pozemků na rekonstrukci této stavby. Bohužel vše ztroskotalo," uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad.

Čtěte také: Lidé se z Malína od března pěšky nedostanou

Například jeden z majitelů prý nesouhlasí s tím, že by se pracovníci pohybovali po jeho pozemku. Jeho nesouhlas může v tuto chvíli všechno zcela zastavit. Podle starosty Jaromíra Strnada se totiž musí opravit daný úsek hradeb kompletně a není možné žádný kousek vynechat.

Majetkové spory sice mohou opravu hradeb nyní zbrzdit, ale ne zcela zastavit. V budoucnu k opravám dojde, i když majitelé nebudou souhlasit. Nastoupí totiž úřednická moc. Vlastník daného území musí v případě, že stavba technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob a zvířat, umožnit, aby k opravám došlo. „Stavební zákon může nařídit vlastníkovi provedení zabezpečovacích prací, pokud není třeba stavbu neodkladně odstranit," uvedla vedoucí čáslavského stavebního odboru Ladislava Obořilová.

Z původního středověkého opevnění města se zachovala jedna třetina a tu si město hýčká. Nejlépe zachovalá je takzvaná Otakarova věž.

Čtěte také: Komíny budou kouřit dál, úředníků na jejich kontrolu není dost