Mincovní ulice v Malíně je průjezdná, práce ale nekončí

Kutná Hora - Mincovní ulice v Malíně v Kutné Hoře, která byla loni na podzim z důvodu stavebních prací uzavřena, je nyní po pokládce nového asfaltu již zcela průjezdná. To i přesto, že její rekonstrukce ještě není dokončena. Příčinou zdržení prací v ulici byla nutnost opravy propadlého odvodu dešťové vody. To však před koncem roku posunulo časový harmonogram stavby.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Nyní jsou kvůli současnému rázu počasí ale práce pozastaveny. „Jakmile to dovolí povětrnostní podmínky, budou provedeny dokončovací práce. K dokončení zůstávají části povrchů chodníků a napojení povrchů komunikace na ostatní plochy," uvedl šéf odboru investic Městského úřadu Kutná Hora Jiří Janál. Součástí zbývajících prací budou kromě montáže veřejného osvětlení také veškeré finální terénní úpravy.

Někteří z malínských občanů však upozorňují na možné potíže. To potvrdila i zastupitelka z Malína Ladislava Krčmářová. „Vadí mi, že na některých místech jsou nedodělaná místa dost nebezpečná. Ve večerních hodinách hrozí úraz, pokud lidé šlápnou do neoznačené jámy," uvedla.

Mincovní ulice by se dokončení oprav dočkat měla. S dalšími ulicemi, které by potřebovaly rekonstrukci, to tak jisté není.

V současné době nejsou na rok 2017 obnovy komunikací a veřejného osvětlení v rozpočtu města plánované. „Nutno ale dodat, že se jedná o tom, jak tento stav změnit a některé komunikace ještě v tomto roce opravit," doplnil Janál. Rekonstrukce by se tak mohla dočkat úvozová cesta směrem na Kaňk. V centru pozornosti kutnohorské radnice také stojí chodník vedoucí směrem k areálu ČKD, který by potřeboval obnovu. V závislosti na penězích by se možných stavebních zásahů mohly dočkat také ulice Česká, Roháčova a část ulice Rudní. Ve hře je stále i ulice Masarykova. Tam by se ale jednalo o obnovu přechodů, které by byly po skončení prací nasvícené.