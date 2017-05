Mistrovství světa v mariáši se bude konat ve Zruči nad Sázavou

Zruč nad Sázavou - Mistrovství světa v mariáši, přesně ve volené čtyřce, bude o víkendu hostit Zruč nad Sázavou. Účast přislíbili hráči z České republiky, Slovenska, Kanady a USA (konkrétně jeden Čechoameričan a jeden Čechokanaďan).

Startovat bude 204 hráčů a 51 družstev. Pořadatelem je mistrovství je spolek Za Zruč veselejší. „Na mistrovství se lidé mohou přijít normálně podívat a dokonce si zatipovat na vítěze,“ řekl organizátor Leoš Fiala. Velkou zajímavostí je, že součástí MS bude výstava hracích karet Klubu sběratelů Praha. Vydána byla také speciální edice jednohlavých karet, která byla představena při 16. turnaji 23. Ligy Mariášové unie v pátek 14. 4. 2017 v Kralicích. Hrát se bude 6 kol, tři s dvouhlavými, tři kola s jednohlavými kartami. Třikrát se bude hrát bez všech povinností, třikrát povinné sto.

Připravili jsme pro vás rozhovor se Zdenkem Pokorným, který mariáš hraje už 57 let a dvacet let byl starostou Mariášové unie.

Jak jste se k hraní mariáše dostal a jak dlouho jej hrajete?

K mariáši jsem se dostal již jako kluk tím, že jsem pozoroval otce, jak hraje s přáteli trojku a pak jsme to zkoušeli s kamarády, takže mé úplné začátky jsou staré zhruba 57 let. Do formy jsem se však dostal až na vojně v sedmdesátých letech.

Nyní na MS se bude hrát „čtyřka“. Hráváte i trojku, případně lízaný mariáš ve dvou?

Hraji všechny druhy mariáše, klasickou trojku však nemám v oblibě, preferuji čtyřku nebo licitovaný mariáš ve 3 nebo 4, lízaný mariáš, který také zmiňujete, je pouze dětská záležitost.

Jakých turnajů jste se zúčastnil?

Během roku se účastním nejméně 25 turnajů v různých regionech a samozřejmě kromě jediného i všech mistrovství republiky. Ne vždy je to na bednu, ale za ty roky mám více než 50 pohárů a medailí za umístění v soutěžích jednotlivců i družstev v jednotlivých turnajích i celkovém hodnocení jednotlivých ročníků ligy MU (mariášová unie). Mariášových turnajů se účastním přibližně 25 let a inicioval jsem založení "Mariášové unie - spolku přátel mariáše", která v dubnu ukončila svůj 23. ročník (prvních 20 let jsem byl jejím starostou).

Jak se na takové mistrovství trénuje?

Na mistrovství se dá připravovat pravidelným hraním na turnajích nebo s kamarády v hospodě, ale také na počítači ať se připojíte na živo po internetu nebo máte nainstalovanou hru.

Jaké hlavní předpoklady musí mít hráč mariáše?

Ve všech případech platí nenechat se rozhodit a vyprovokovat špatnou hrou spoluhráčů a zejména na turnaji zůstat v použitelném stavu (i když nějaké to pivo nebo panák k mariáši vždy patřili-podobně jako cigarety, ale ty se na většině tradičních turnajů během hry nepovolují). Osobně si vybírám jen nekuřácké turnaje a v poslední době i podle

herních pravidel, kterých je více variant a ne všechny hraji rád (například nemám rád povinný flek).

Znáte i nějaké hráčky mariáše? Jsou třeba lepší než muži?

Žen hráček jsem za tu dobu poznal dost a s většinou z nich jsem hrál i hraji raději než s některými muži.