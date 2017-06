OBRAZEM: Mladí hasiči obsadili atletický stadion Olympia

Kutná Hora - Slavnostním nástupem začala krátce pop poledni na atletickém stadionu Olympia v Kutné Hoře krajská soutěž mladých hasičů a dorostu.

Šest stovek mladých hasičů, kteří jsou vítězi z okresních kol družstev a jednotlivců starších žáků, zde bude až do neděle poměřovat své síly a to ze všech dvanácti okresů Středočeského kraje. Soutěž pořádá Okresní sdružení hasičů Kutná Hora. Vítězové z kutnohorského klání postoupí na Mistrovství České republiky v požárním sportu do Zlína. Naposledy se krajská hasičská soutěž mladých hasičů konala v Kutné Hoře v roce 1982.