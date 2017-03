Mobily ve školách jsou zakázané i povolené, pravidla si určuje každá škola zvlášť

Nezbytnost, moderní pomůcka či tahák? Mobilní telefony ve školách jsou stále diskutovaným tématem a na otázku, zda patří do rukou žáků školou povinných, neexistuje jednoznačná odpověď.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Každá škola napříč regiony má nastavená svá vlastní pravidla, která jsou zakotvena ve školním řádu. Zatímco někde musí mít žáci mobilní telefony vypnuté jen během vyučovací hodiny, jinde si je nesmí zapnout po celou dobu setrvání ve školní budově. Někde zase porušení pravidel trestají sníženou známkou z chování.

Mezi ty „přísnější“ školy patří například Základní škola Kamenná stezka Kutná Hora. „Žáci by měli mít mobilní telefon vypnutý po celou dobu, kdy jsou ve škole. Je to tak stanovené ve školním řádu,“ uvedl ředitel školy Vít Šnajdr.

Na Benešovsku dokonce kvůli častému používání mobilních telefonů ze strany dětí musela Základní škola Týnec nad Sázavou změnit školní řád. Od začátku nového školního roku tak v týnecké škole platí pravidlo, že se mobilní telefony nesmí používat o přestávkách, ani o hodinách, jedině s povolením učitele v ojedinělých případech. “Děti samozřejmě mohou mobil použít, když potřebují třeba zavolat rodičům. Tuto změnu ve školním řádu jsme zavedli, jelikož děti si neustále s mobily hrály, esemeskovaly. Po domluvě s rodiči jsme mobily od začátku nového školního roku u nás ve škole zakázali. Během velké odpolední přestávky, kdy je přerušené vyučování, mají žáci jedinou možnost využívat mobilní telefony. V té době jim v tom nebráníme,” prozradila ředitelka týnecké základní školy Hana Váňová.

Vedení týnecké školy si nejdřív myslelo, že tento zákaz vyvolá nějakou revoluci, nakonec ale nové pravidlo přijali jak rodiče, tak žáci bez problémů. “Občas se stane, že některé dítko toto pravidlo poruší, ale jsme rádi, že pomáháme tomu, aby děti nebyly na mobilech tak závislí jako dosud. Chtěli jsme, aby si děti během přestávky připravily na následující hodinu či si povídaly se spolužáky. Aktuálně již děti nekoukají jen do mobilů, ale více se kamarádí,” vyjmenovala Hana Váňová také pozitivní stránky nových pravidel.

Nesmějí pořizovat záznamy

Naproti tomu jiná kutnohorská základní škola, Základní škola Žižkov Kutná Hora, žákům používání mobilních telefonů povoluje, nesmí je ale používat v hodinách bez souhlasu učitele a to včetně pořizování zvukových a jiných záznamů. „Pokud žáci pravidlo poruší, telefon je jim zabaven a zpět vrácen pouze do rukou rodičů,“ uvedla zástupkyně ředitele Irena Skaláková. Také do plaňanské základní školy žáci mobilní telefony mohou nosit, kdy je ale smí mít zapnuté, určuje školní řád.

Porušení se trestá poměrně přísně jako kázeňský přestupek. “Školní řád mluví jasně,” řekl ředitel školy Martin Šmahel s tím, že v hodinách je jejich používání zakázané, o přestávkách je žáci využívat smějí. Bohužel však děti zákaz porušují a využívají mobilní telefony také během výuky. “Za používání mobilního telefonu ve výuce dáváme dvojky z chování,” podotkl ředitel školy. Ve škole prý již také řešili problém s focením učitelů během výuky. Také za tento nešvar jsou hříšníci kázeňsky potrestání. Škola i přes veškeré potíže neuvažuje ale o úplném zákazu mobilních telefonů. “I tak bychom to museli kontrolovat,” myslí si Martin Šmahel.

Naproti tomu Pátá základní škola v Kolíně podle slov ředitelky Ivy Lokajové zatím velké problémy s mobilními telefony u žáků neřešila. Školní řád stanovuje, že po dobu výuky je mají vypnuté a uložení v aktovce. „Výjimečně se stane, že žákovi mobil zazvoní, ale po upozornění ho ihned uklízí,“ říká ředitelka. Někdy mohou žáci mobily používat i při výuce na vyhledávání informací, jako slovník nebo třeba kalkulačka. Je to ale vždy po předchozí dohodě s vyučujícím.

Ve výuce jen s povolením učitele

Stejně je tomu i na Benešovsku, kde děti, které dochází do Základní školy Vorlina ve Vlašimi, mohou mobilní telefony ve škole používat. Vše je opět upravené školní řádem, během přestávek používají žáci mobily vesměs jak chtějí, při výuce ale jen s povolením učitele. “Někteří učitelé využívají mobily i při výuce. Děti mohou mobily občas využívat třeba při hodině matematiky jako kalkulačku. V některých učebnách máme také zařízení wifi, na které se žáci mohou připojit a tím použít mobil i v jiných hodinách. Například v učebně němčiny máme připojení k wifi a také interaktivní tabuli.

V případě, kdy paní učitelka uzná za vhodné použití telefonu, žáci se přes wifi, a pomocí čárového kódu, mohou napojit na interaktivní tabuli a některé úkoly plnit přes telefon,” prozradil ředitel vlašimské školy Petr Jíša. Ve chvíli, kdy žáci nemají povolení mobil použít a stejně ho využijí, tak porušují školní řád a na základě toho vedení školy řeší toto porušení dál. Mobil ale žákům učitelé nezabavují.

