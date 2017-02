Moderní kravín dopřává zvířatům pohodu

Ohaře – Pohoda a luxus. Tak by se dala jednoduše prezentovat nová stáj pro dojnice, která vznikla v obci Ohaře na Kolínsku. Nové prostory, které jsou celé ze dřeva, nabízí dojnicím nejmodernější vymoženosti.

Majitel kravína Miroslav Fess se pro novou stavbu rozhodl proto, že chtěl zvířatům dopřát pohodu. „Je vidět, že si toho umí vážit,“ podotkl. Každá z dojnic, která je v novém kravíně, má své jméno. A postaráno je o ně vskutku špičkově.

Prvky klasického kravína byste v nové budově hledali jen marně. Budova je ze dřeva a oproti běžnému kravínu také mnohem vyšší. Vše je plně automatizované. O dojnice se starají počítače. Zatímco v původním kravíně dostávali zvířata krmivo dvakrát denně, tady mají denní dávku rozdělenou na sedm částí. „Krmíme robotem. Ten má svoji kuchyň, kterou zásobujeme jednou za tři dny,“ vysvětlil Miroslav Fess. Dodal, že zvířata tak mají krmení stále čerstvé. Robot se navíc během dávek stará také o přihrnutí stravy blíže ke zvířatům.

Automatické krmení, meteorologická stanice

Zaměstnanci mohou dávky řídit pomocí mobilní aplikaci, když tedy zvířata tolik nejedí, jde dávku na dálku snížit nebo naopak zvýšit. Kromě plně automatického krmení je prostor pro zvířata vybavený také meteorologickou stanicí. „Čidla vyhodnocují dle počasí, zda boční plachty zůstanou stažené nebo ne,“ řekl majitel s tím, že po vytažení krávy vidí do okolí. Stavba je navíc udělaná tak, aby zajišťovala přirozený komínový efekt.

Plně automatické a moderní je pochopitelně také dojení. „Mají povoleno dojit čtyřikrát denně po šesti hodinách,“ prozradil Miroslav Fess a dodal, že robot sám zjistí, pokud zvíře ještě nemá nárok na dojení. Pak krávu pustí ven. Speciální stroj je vybavený také lasery, které zaměřují struky.

Z každého struku se dojí zvlášť. Pokud v něm dojde mléko, stroj automaticky dojení na daném struku ukončí. Počítač sám dokáže vyhodnotit také kvalitu mléka, kterou precizně hlídá a pozná, pokud dojnice není v pořádku. Pak ji nepustí zpět mezi ostatní zvířata, ale pustí ji do separace. „Veterináři pak při kontrole zvířete neplaší celé stádo,“ vysvětlil Miroslav Fess. I po dobu, co je dojnice v separaci má pochopitelně přístup k jídlu a po celou dobu může chodit také dojit. Samozřejmostí při každém dojení je dezinfekce struků. Dojnice se mají zkrátka jako v bavlnce. A to ještě není všechno.

Čtěte také: Medvědi proti Pardubicím vyhořeli

Dojnice mají komfort

Každé zvíře má možnost využít drbání kartáčem a dojnice toho hojně využívají. Na pohodlnost majitel dbá také při krmení a ležení. Konstrukce, které rozdělují jednotlivé boxy pro krávy, jsou proto z plastu. „Když kráva zalehá, tak neuhodí,“ řekl majitel.

Nejmodernější kravín v České republice, ale také v Evropě podporuje také ministr zemědělství Marian Jurečka. „Ocenil jsem, že je vidět, že to má myšlenku, která má uspořádání i z hlediska dlouhodobých výzev,“ řekl. Podle jeho slov je podstatné, že nová stáj pro dojnice snižuje náklady, podporuje maximální pohodu zvířat a vysokou užitkovost.

Ocenil také myšlenku otevření mlékárny přímo v objektu. Ta by měla do budoucna vyrábět čerstvé produkty. „Pro mě je sympatické, že je tady také ta koncovka,“ dodal ministr. „Proč máme vozit něco přes půl světa, přes půl Evropy. Jsme schopni výrobek lokálně vyrobit a lokálně spotřebovat a peníze zůstanou v tom regionu,“ zakončil.

Nepřehlédněte: Do Kolína přijede zpěvák Ben Cristovao