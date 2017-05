Mohou být parkovací domy řešením pro ucpané ulice?

Také v Česku stále více a více ustupujeme autům. Patrné je to zejména na městských sídlištích. Ulice plné vozů a tak ti, co přijedou o něco později, už je doslova cpou do každé příhodné mezery. Na silnice a třeba i dvěma koly na trávník.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Vít Šimánek

Jenže, právě tak to být nemusí. Jedním z možných řešení může být výstavba tzv. parkovacích domů. Jejich budování je ovšem ekonomicky náročné a vyžaduje také výrazné úsilí ze strany investora, většinou města. Stát o vybudování domů musí samozřejmě i samotní řidiči a majitelé aut. MAJÍ DVĚ, TŘETÍ STAVÍ Prostředky, místo a chuť situaci s parkováním řešit měli a mají všechny vlády, které se v Benešově na radnici v posledních deseti letech vystřídaly. Právě proto se v současné době na jednom ze sídlišť staví už třetí dvoupodlažní parkoviště s označením Bezručova III. Nebude to sice klasický parkovací dům, známý třeba z ruzyňského letiště, ale i díky této stavbě z ulic ubyde 100 aut. Bezpochyby je ale nahradí ta, která jejich majitelé nyní nechávají stát na jiných odlehlejších místech města. Jenže stavět další a další parkovací domy do budoucna nebude výhrou, i když ani Benešov se jim nejspíš nevyhne. V současné době však lídři města o takové investici vůbec neuvažují. HLEDAJÍ MÍSTO „Prověřovali jsme možnosti výstavby v ulici Na Pobřeží, kde je v dnešní době městské parkoviště. Na tomto místě, které považujeme za ideální svou polohou blízko do centra, se ale parkovací dům pro šířkové poměry prostě nevejde," popisuje místostarosta Tomáš Růžička. Další lokalitou bylo nádraží, ale město narazilo na ekonomické důvody. Nejenže jsou náklady opravdu vysoké, ale jejich návratnost v případě soukromého investora je v této lokalitě a čase nereálná, pokud se držíme reálných cen pro Kolín. „Parkovací dům by měl smysl třeba v lokalitě poblíž centra města, kde pozemek z našeho pohledu vhodný je. Jeho majitel má ale plány jiné. A tak vhodný pozemek stále nemáme," uvedl místostarosta s tím, že další možnosti by mohl nabízet pozemek pod bývalou vojenskou správou v Sokolské ulici. I tady však má soukromý vlastník jiné představy než město. ŘIDIČI PRÝ NEMAJÍ ZÁJEM V Kutné Hoře radnice o parkovacích domech už neuvažuje. A to i přes to, že sídliště dlouhodobě trápí nedostatek místa pro stání aut. Týká se to třeba sídliště Šipší. Radnice tam, ve spolupráci se sídlištní komisí, připravila dotazník k vybudování parkovacích domů. Jenže v anketě obyvatelé radnici vzkázali, že si parkovací domy nepřejí. Nejsou ochotni investovat více než 150 tisíc korun, které by po nich radnice požadovala. A dokonce nechtějí ani platit více než 500 korun měsíčně za pronájem místa v parkovacím domě.

