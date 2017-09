Moravčíková končí! Zastupitelé místostarostku odvolali

Kutná Hora – Zuzana Moravčíková končí na postu kutnohorské místostarostky. Rozhodli o tom v tajné volbě zastupitelé na úterním odpoledním zasedání.

Zuzana Moravčíková Foto: Archiv Deníku

Jak hlasování dopadne, naznačilo už hlasování o pozměňovacím návrhu zastupitelky Běly Hejné. Ta navrhla, aby odvolání místostarostky bylo stažené z programu jednání. Její návrh ale neprošel i díky tomu, že jej nepodpořili také někteří z koaličních zastupitelů, jmenovitě Tomáš Pilc, Radim Fedorovič a Josef Kraus, kteří se zdrželi hlasování. „Moje odvolání je ve vašich rukou, pokud mě odvoláte, odejdu postu místostarostky s čistým svědomím," řekla před hlasováním Zuzana Moravčíková.

Zastupitelé se nakonec vyslovili pro její konec na jednom z nejvyšších postů ve vedení města 15 hlasy. Proti bylo 11 a jeden hlas byl neplatný.

"Samozřejmě mě to mrzí, o to víc, že pro mé odvolání hlasovali i lidi z koalice, i když nevím, kdo. Tohle jednání bylo nejhorší za mou politickou kariéru. V tuto chvíli jsme na začátku, budeme jednat o nové koalici a uvidíme, nevylučuji ale ani předčasné volby," řekla bezprostředně po své odvolání Zuzana Moravčíková.

Proč navrhli odvolání?

Návrh na odvolání političky podal opoziční zastupitel Karel Koubský ml. Jako hlavní důvod uvedl mimo jiné neplnění závazků vyplývajících z programového prohlášení rady, neplnění úkolů daných zastupitelstvem a popírání základních principů při zadávání veřejných zakázek. Jedna konkrétní se týkala veřejné zakázky pro projekt „Vybudování infrastruktury pro výuku na základních školách v Kutné Hoře“. Stručně řečeno šlo o to, že byly poptány tři firmy na vypracování studie proveditelnosti k projektu v ceně přesahující něco málo 400 tisíc korun. Firmy spolu však prokazatelně byly propojené a to jak vlastníkem, tak osobou, která zpracovávala účetnictví. Rada města přesto vítězi přímo bez výběrového řízení zakázku zadala. Hlavním argumentem pro podání návrhu na odvolání místostarostky Zuzany Moravčíkové byl i fakt, že tento postup dostatečně nevysvětlila, tak, jak na stejném zasedání slíbila.

Emotivní zasedání

Úterní zasedání začalo emotivním projevem starosty města Martina Starého, který připomněl nejen slib všech zastupitelů a to k čemu se zavázali, ale také to, že úterní jednání je pro budoucnost kutnohorské radnice naprosto klíčové. Situaci ohledně veřejné zakázky na technické vybavení kutnohorských základních škol se ještě před hlasováním o odvolání pokusila vysvětlit vedoucí Oboru školství Městského úřadu Kutná Hora Milada Nechojdomová, která uvedla, proč byly poptány právě ony tři firmy. Karel Koubský ml, který návrh na odvolání podal, naopak zdůraznil, že chyby související s tímto projektem měla hlídat právě místostarostka Zuazana Moravčíková. „Stojím si za tím, že zakázky veřejného rozsahu jsou zadávány špatně a já chci, aby se to změnilo," řekl Koubský ml.

Běla Hejná návrhem odvolání místostarostky dopředu otevřeně nesouhlasila. „Odvolání je vážná věc a odvolává se proto, že někdo škodí občanům a zájmům města. V tuhle chvíli si nemyslím, že bylo něco takového dokázáno, ani to, že se někdo pohyboval za hranicí zákona," řekla. Zároveň připustila, že komunikace ze strany místostarostky sice byla špatná, není to ale důvodem k odvolání. Rovněž vyjádřila obavy o osud celého projektu.

První pokus ustála

Zuzana Moravčíková působila na postu místostarostky od roku 2014. Pokusu o odvolání již jednou čelila. V březnu roku 2016 se ji skupina opozičních zastupitelů pokusila odvolat. Jako hlavní důvod tehdy uvedli souběh dvou zaměstnání Zuzany Moravčíkové. Ta v té době byla nejen místostarostkou, ale i náměstkyní hejtmana pro veřejné zakázky a investice. Pro její odvolání bylo tehdy v tajné volbě 12 zastupitelů, proti 13. Jeden hlasovací lístek byl tehdy neplatný.