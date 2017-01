Muž to přehnal s alkoholem a upadl do bezvědomí, pomáhali mu známí i záchranáři

Svatý Mikuláš - Již 32. ročník Silvestrovského běhu odstartoval v sobotu v poledne ve Svatém Mikuláši. Na start se postavily desítky závodníků všeho věku. Děti do 6 let běžely 184 metrů. Děti do 10 let zdolaly 645 metrů. Závodníci do 15 let zaběhli trasu dlouhou 1290 metrů a na dospělé čekala trasa 5280 metrů.