Muž z Kutnohorska stál loni pojišťovnu 15,5 milionu korun

Kutnohorsko - Léčba muže z Kutnohorska, který trpí metabolickou poruchou, stála loni Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) 15,5 milionu korun. Muž se tak stal nejnákladněji léčeným středočeským pacientem a osmým nejdražším klientem VZP v rámci celé republiky.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

Nejnákladnější diagnózy, mezi které metabolická porucha patří, se podle mluvčího VZP v průběhu let příliš nemění. „Již tradičně jsou mezi nimi hemofilie, různé metabolické poruchy či plicní arteriální hypertenze,“ uvedl Oldřich Tichý s tím, že více než devadesát pět procent všech nákladů na léčbu pacientů tvoří výdaje léky. Nákladnost svoji léčby si přitom pacienti mohou sami sledovat a to nejen u VZP.

Řada zdravotních pojišťoven nabízí on-line službu, kde po zadání přístupových údajů lze zjistit nejen vynaloženou částku, kterou musela pojišťovna za svého pacienta zaplatit, ale také konkrétního lékaře, který daný úkon prováděl. Některé pojišťovny tuto službu sice nenabízejí, i tak lze ale informaci dohledat prostřednictvím písemné žádosti, na kterou obvykle odpoví do čtrnácti dnů. Léčebnou historii pacienta lze takto dohledat až dva roky zpětně, u některých pojišťoven i osobní návštěvou na pobočce.

Loňské statistiky vedené v souvislosti s náklady na nejdražší pacienty doslova lámou rekordy. Ještě nikdy v historii totiž nezaplatila žádná česká zdravotní pojišťovna za dvacet svých pacientů tolik peněz, jako VZP v loňském roce. Částka za péči o ně se vyšplhala na závratných 342 milionů korun. Oproti předchozímu roku je to více o 50 milionů. Vůbec nejdražším klientem byl loni jednačtyřicetiletý hemofilik z jižní Moravy. VZP za jeho léčbu dala bezmála 35 milionu korun. Nejmladšímu nemocnému, který se dostal mezi dvacet nejdražších, bylo loni třináct let a byl to chlapec, nejstarší byla naopak sedmdesátiletá žena.