Na celostátním kole Helpíkova poháru zabodovala Michaela Suchá a Nela Pikuliaková.

Žehušice - Helpíkův pohár je celorepubliková zdravotně - výchovná soutěž, která je tematicky určena žákům pátých tříd základních škol. Podstatou této soutěže je naučit děti základním úkonům první pomoci. Celostátní kolo Helpíkova poháru je součástí soutěže Rallye Rejvíz, což je mezinárodní odborné metodické zaměstnání a soutěž pro posádky zdravotnických záchranných služeb.

V již zmiňovaném Helpíkově poháru se konají kola okresní, poté krajská a nakonec celostátní kolo. Do posledně jmenovaného kola postoupilo třicet dva nejlepších týmů (dvojic) z krajů celé České republiky. V tomto kole soutěžní týmy musely projít úlohou noční, pěti zdravotnickými denními a třemi úlohami technickými.

Noční úloha prověřila malé záchranáře pod rouškou tmy. Prvním úkolem bylo, aby jednotlivé týmy šly v úplné tmě pouze s čelovkou a podle reflexních značek přibližně 500 metrů lesem do strmého kopce s velmi špatným terénem. Zde měli za pomoci „pípáku“ najít skialpinistu a zachránit ho. Hodnotil se zde nejen čas, ale i to, za jak dlouho v úplné tmě skialpinistu našli, dále resuscitace a následná péče o zraněného. To byl noční úkol pátečního večera.

Denní úkoly sobotního dne byly v tomto pořadí: Na člunu přeplout jezero, kde u rákosí ležel utopenec, kterého měli soutěžící za úkol resuscitovat a využít i pomoc defibrilátoru (AED). Druhým úkolem se stala autonehoda se dvěma zraněnými, z čehož jedno zranění bylo otevřená zlomenina nohy, druhé krvácení a třetí pasažér v šoku. Úkolem zde bylo nejenom poskytnout první pomoc ve správném pořadí, ale i zabezpečit, aby nedošlo k další eventuální havárii. Hodnotilo se i to, zda soutěžící použijí výstražný trojúhelník, kam ho umístí. Po splnění druhého úkolu museli prolézt úzkým několik metrů dlouhým temným prostorem, kde na ně čekal další úkol - a to tržná rána po výbuchu petardy a kamarád zraněného v šokovém stavu.

Po zdolání třetího úkolu museli soutěžící překonat vysoký lanový plot, a to proto, aby se dostali k dalším zraněným. U těch ošetřovali propíchnutí ruky šroubovákem a masivní odřeninu. Posledním úkolem byla těžká otrava houbami. Soutěžící byli hodnoceni celkově jako tým, ale hodnotili také jednotlivce. Děvčata Michaela Suchá a Nela Pikuliaková ze ZŠ J.V.Sticha Punta Žehušice pod vedením Věry Suché obsadila krásné druhé místo a získala tak stříbrnou medaili.