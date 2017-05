Na Kutnohorsku se názory lidí na protikuřácký zákon liší

Kutnohorsko - Uplynulý víkend byl posledním, kdy mohli lidé kouřit i uvnitř hospod. Protikuřácký zákon totiž vejde ve splatnost již ve středu 31. května.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vojtěch Štancl

Pravidelně posedět do hospody chodí i Roman Nováček z Kutné Hory. U piva si rád dá i pár cigaret. „Určitě s tím nesouhlasím. Měli by nám nechat alespoň jednu, dvě hospody, kde by se dalo kouřit i vevnitř,“ uvedl Roman Nováček. Podle něj je to každého věc a lidé by se měli dobrovolně rozhodnout, zda navštíví kuřáckou či nekuřáckou hospodu nebo restauraci.

Očekává se, že lidé budou od 1. června kouřit před hospodami, proto se na protikuřácký zákon se připravují i Technické služby Kutná Hora. „Myslím si, že jsme na poházené nedopalky v Kutné Hoře zvyklí. Jsou prakticky u každé lavičky nebo místa, kde staví taxikáři,“ uvedl Jan Jäger z Technických služeb. Vzápětí ale dodal, že do budoucna zvažují nákup třetího vysavače, díky kterému se dají lehce uklízet již zmiňované nedopalky. „Bude to hlavně kvůli tomu, aby bylo všude čisto,“ dodal Jäger.

Podobného názoru jako Roman Nováček je i Iva Valentová z Čáslavi. „Vím, že kouření je nezdravé. Přesto si ale myslím, že by neměli být kuřáci takto omezováni,“ uvedla. Podle Ivy Valentové by bylo správné nechat alespoň jednu hospodu ve městě, kam by si mohli přijít po náročném dnu sednout kuřáci. „Chápu, že to není každému příjemné a nekuřák pak musí všechno oblečení vyprat. Přesto mi to přijde nefér,“ dodala. Kutnohorská restaurace V Ruthardce je již na protikuřácký zákon připravena. „Popelníky máme před hospodou. Nemyslím si, že to bude velký problém. Pozoruji, když lidé volají, že většina z nich stejně upřednostňuje část nekuřáckou,“ uvedla provozní Lenka Sádlová.

Marie Černá z Kutné Hory přestala před sedmi lety kouřit cigarety a přešla na elektronickou cigaretu. Pro ni se tak nic nezmění. „Protikuřácký zákon mi přijde zbytečný. Komu kouření nevadí, ať kouří. Komu to vadí, ať jde do nekuřácké hospody,“ uvedla Marie Černá. Ta si myslí, že kvůli tomu budou utíkat majitelům hospod a barů zisky. „Mám kamarády, kteří řekli, že pokud začne protikuřácký zákon opravdu platit, tak přestanou do hospody chodit,“ řekla.

Martinu Vojáčkovou z Čáslavi ale protikuřácký zákon potěšil. „Celý život jsem nekuřačka a když přijdu někam, kde se kouří, hned mám chuť odejít,“ uvedla Martina Vojáčková. Ta si myslí, že protikuřácký zákon pomůže i kuřákům. „Pokud někdo sedí u piva, povídá si a kouří jednu za druhou, mnohdy vykouří za pár hodin i celou krabičku cigaret,“ poznamenala. Pokud ale bude muset kuřák před každým zapálením vstát a jít před hospodu, je podle ní velmi pravděpodobné, že kouření omezí. „Jednou, dvakrát půjdou, poté je to ale podle mého názoru už nebude bavit,“ řekla na závěr.

Janu Michálkovou z Kutné Hory má na protikuřácký zákon názor neutrální. „Jsem nekuřák a do hospod nebo kaváren téměř nechodím,“ řekla.