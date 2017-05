Na manželskou smlouvu panují rozporuplné názory. Co na to říkáte vy?

Manželství berou české páry čím dál méně vážně. Je stále více těch, kteří nechtějí, aby byl jejich majetek včleněn přímo do společného jmění manželů (SJM), které vzniká automaticky při uzavření sňatku.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Attila Racek

Každoročně proto roste počet snoubenců i manželů, kteří si předem, nebo již ve svazku, rozdělují svůj majetek, aby v budoucnu předešli jeho případnému komplikovanému dělení. Někdo bere manželskou smlouvu jako zcela praktickou záležitost, jiný jako absolutní ztrátu důvěry.

NĚKDO JE PRO, JINÝ NE

Lidé z Kolínska mají na manželskou smlouvu rozporuplné názory. „Myslím si, že když už si někoho beru, tak bych mu měl věřit a znát ho," řekl Milan Hutla. Dodal, že nevidí důvod sepisovat manželskou smlouvu. Naopak Lenka Pavlíčková na smlouvě nevidí nic špatného. S manželem ji však sepsanou nemají.

Názory obyvatel Kutnohorska se příliš neliší. Martina Nováčková z Kutné Hory má s manželskou smlouvu vlastní zkušenost. „Už vím něco o životě. Moje první manželství dobře nedopadlo. Proto jsem se do budoucna poučila," uvedla.

Podle ní je manželská smlouva ideálním řešení v dnešní době. „Dnes ani nevíte, koho si berete. Dotyčný může mít někde dluhy a pak můžete přijít ze dne na den i o střechu nad hlavou," dodala. V současné době je již podruhé, tentokrát však šťastně, vdaná.

Manželskou smlouvu uzavřela kvůli podnikání manžela, které je mnohdy s velkými riziky. Manžel neměl se smlouvou problém. „Naopak, alespoň víme, na čem jsme, a kdyby se něco stalo, máme jasno," dodal. Kutnohoračka Alena Tichá by na manželskou smlouvu nikdy nepřistoupila. „Když už si někoho beru, tak se vším. Nějaké tajnosti a rozdělování majetku rozhodně neschvaluji," řekla.

Většina oslovených lidí z Benešovska o manželských smlouvách příliš neví. Je to dané především tím, že nikdo z oslovených si manželskou smlouvu nedělal. Zdá se jim to nepotřebné. „S manželem jsme si manželkou smlouvu nenechali dělat. Neznám ani nikoho ze svých známých, kdo by si smlouvu před svatbou zařizoval. Když si v manželství věříte, není to podle mého potřeba. A když je ve vztahu nedůvěra, je logické, že si toho druhého nevezmu," svěřila se svým názorem Jiřina Kahounová z vesnice u Vlašimi.

JAK NA TO

Často se lidé ptají, za kým se vydat, aby byla smlouva sepsána správně a se všemi náležitostmi. Lidé musí navštívit notáře, nikoliv advokáta, jak si mnozí myslí. Obě strany si mohou v manželské smlouvě upravit práva a povinnosti, které se týkají budoucího společného jmění.

Mnohdy se také objevuje termín předmanželská smlouva. Jedná se ale o nesprávný termín. Zákon toto slovo nepoužívá.

Cena za uzavření manželské smlouvy činí 2.420 korun. Za tuto cenu sepíše notář dohodu, ve které se řeší majetek do 270 tisíc korun včetně DPH. Pokud je hodnota majetku vyšší, odměna notáře se počítá podle tarifní tabulky.