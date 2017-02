Na Náměti v Kutné Hoře by měla vzniknout nová parkovací místa

Kutná Hora - Ulice na Náměti v Kutné Hoře připomíná už hezky dlouhou dobu spíše tankodrom a těm řidičům, kteří nepřizpůsobí rychlost jízdy, hrozí, že to jejich vůz takříkajíc odnese. Vedení kutnohorské radnice ale nyní přišlo s řešením, které by současně mohlo vyřešit i další bolavé místo: parkování v centru města.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Ulice v celé délce by měla projít rekonstrukcí a díky ní zde vznikne až dvacet parkovacích míst. Potvrdil to starosta Kutné Hory Martin Starý. Rada města už i odsouhlasila zpracování projektové dokumentace.

„První části ulice na Náměti směrem od Tylovy ulice po ulici Na Lávkách budou mít v režii plynaři a vodohospodáři, kteří zde budou rekonstruovat potrubí a zaplatí zároveň i kompletní rekonstrukci povrchu," uvedl starosta Kutné Hory s tím, že zbytek ulice až po křižovatku U Podlipných se bude rekonstruovat na náklady města. A právě v této části ulice by mohla vzniknout nová strategická parkovací místa. „U bývalé zvláštní školy by stromy, které se nyní nacházejí přímo v komunikaci, měly být vykáceny a nově umístěny do profilu chodníku," doplnil starosta.

Tím se jednak zamezí tomu, aby do nich při parkování auta vrážela, ale vznikne i ucelená řada podélných stání. Další by pak mohla vzniknout podél parku na protější straně. Chodník, který vede směrem od sídla zdejší policie, by se hned na začátku parku stočil přímo do něj a byl by veden vnitřkem parku. „Jednalo by se o nějakou páteřní zpevněnou pěšinu," vysvětlil starosta záměr.

Nový chodník by byl osvětlen a z parku by vyústil na křižovatce U Podlipných. Stávající chodník by tak byl v podstatě zlikvidován a přesunut do parku. Po celé délce by pak mohla vzniknout šikmá nebo kolmá parkovací stání. Jednalo by se zhruba o dvacet parkovacích míst. „Pracovat by se mělo začít někdy v polovině roku, hotovo by mělo být zhruba v říjnu," uvedl k termínu dokončení Martin Starý. Rekonstrukce by měla vyjít zhruba na dva a půl milionu korun.

Starosta zároveň zdůraznil, že pro vedení města bylo prioritou sladit všechny práce na sítích a současně rekonstrukci povrchů tak, aby případná dopravní omezení v ulici trvala co možná nejkratší možnou dobu.

