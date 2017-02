Na Valentýna hrají prim rudé růže. Čím se partneři obdarovávají?

Vyznavači svátku zamilovaných, svatého Valentýna, jej oslaví právě dnes. Zamilovaní svým protějškům kupují hlavně květiny a drobnosti jako je třeba čokoláda.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Na tento svátek tak reagují především květinové burzy, na kterých majitelé květinářství nakupují. "Již týden před svatým Valentýnem zdraží burzy květiny až o padesát procent. Na tento nárůst cen musí reagovat i majitelé květinářství. U nás zdražíme jedině v případě malé poptávky,” uvedla majitelka vlašimské Květiny Rosa Renáta Dvořáková.

Čtěte také: Květinářka Šárka Zelená: Na Valentýna je zájem o růže všech barev

Lidé nejvíce nakupují růže, tulipány a gerbery. Těchto květin má vlašimské květinářství dostatek. “Vždy zajišťujeme větší počet těchto rostlin, kvůli vysoké poptávce. Jiné speciální, tematické zboží nenabízíme,” dodala Renáta Dvořáková. Podle jejích dosavadních zkušeností k nim chodí nakupovat převážně třicetiletí až čtyřicetiletí muži.

To v kutnohorském květinářství U Beků nabízejí i doplňkové valentýnské zboží. „Ti, co k nám přijdou koupit květinu, většinou dokoupí i nějakou drobnost, například nějakou čokoládu s nápisem, svíčku nebo voňavé mýdlo,“ uvedla majitelka kutnohorského květinářství Dagmar Lupínková.

Mladí nakupují už několik dní dopředu

Podle ní začali někteří mladí, kteří jsou přes týden na internátě, chodit nakupovat už v pátek a v sobotu. „Ale podle mých zkušeností není Valentýn jen záležitostí mladších ročníků, chodí i ty starší. Já bych to skoro srovnala s MDŽ,“ dodala majitelka s tím, že jednoznačně již několik let vedou červené růže a červené květiny vůbec. Červenou totiž lidé vnímají jako barvu srdce.

Někteří zamilovaní svůj protějšek rádi obdarují nějakým pěkným kouskem spodního prádla. „Nabídku samozřejmě mám, hodně od českých a polských výrobců,“ uvedla kutnohorská obchodnice Štěpánka Středová, která má obchod se spodním prádlem. Podle ní byl ale loňský rok z hlediska prodeje lepší. „Letos je to takové zvláštní, ačkoliv vím, že lidé Valentýna slaví. Lidé kupují spíše drobnosti, čokoládu. Pokud chtějí pro partnera koupit prádlo, určitě nenakupují dopředu. Spíše přijdou v ten den, tedy dnes,“ doplnila kutnohorská obchodnice.

Připravena jsou i pekařství

Na svátek svatého Valentýna jsou ale mnohde připravena i pekařství, restaurace a další podniky. V Kutné Hoře nabízejí speciální valentýnská menu třeba ve vile U Varhanáře nebo v restauraci Barbora. Naproti tomu některá pekařství či cukrárny na Benešovsku svojí nabídku rozšířili o valentýnské produkty jako jsou třeba cukrovinky se jménem milého. “Nabízíme vytvoření koláče podle přání, na kterém bude napsané jméno nebo přezdívka člověka, kterému chcete koláč darovat,” uvedla prodavačka z benešovského, rodinného Pekařství Khek.

Zákazníci tuto nabídku kvitují. “Objednala jsem koláče skoro pro všechny zadané kamarádky u nás na vsi,” prozradila jedna ze zákaznic pekárny.

Někteří Valentýna příliš neslaví

Mezi námi oslovenými respondenty z Kolínska ale Valentýn prim zrovna nehrál. Kateřina Švolbová v současné době Valentýn neslaví, jelikož nemá s kým. Pokud by však partnera měla, potěšila by ji květina. Určitě by prý tento den neviděla jako důvod k velkým darům. To Lenka Bartáková Valentýn neuznává. “Tenhle svátek není nic pro mě, mám raději Den matek, ten má pro mě smysl,” přiznala maminka dvou chlapců.

Zastáncem Valentýna prý není ani Sylva Makovská. “Nepotřebuji vyznávat lásku jeden den v roce tímto způsobem, my si děláme Valentýn vlastně kdy chceme,” řekla. David Soukal prý své milé koupí květinu a čokoládu. Větší dárky nekupuje, svoji dívku chce hlavně potěšit.

Nepřehlédněte: Sochy u jezuitské koleje čeká po letech obnova