Na Vlašský dvůr i zateplení peníze budou, ale s podmínkami

Kutná Hora – Rekonstrukce Vlašského dvora a zateplení bytového domu v Benešově ulici. Přesně tam poputují další prostředky ze sto padesáti milionového investičního úvěru, jenž si městští zastupitelé v červnu odsouhlasili. Řečeno čísly, konkrétně na Vlašský dvůr půjde dva a dvacet milionů korun, na zateplení v Benešově ulici bez mála sedmnáct a půl milionu korun.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

Jak tomu ale mezi kutnohorskými zastupiteli bývá dobrým zvykem, ani na jednu výše zmíněnou investiční akci nepanuje jednotný názor. Někteří vidí tak rozsáhlou rekonstrukci Vlašského dvora, která má vyjít téměř na sto milionů korun, jako zbytečnou, jiní jí vyčítají netransparentnost veřejných zakázek od samého začátku. I proto vzešly ze strany opozice poměrně striktní podmínky, které přerozdělování investičního úvěru doprovázely.

„Podmínkou schválení je, že veškerá výběrová řízení půjdou transparentně přes Ezak (elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek), bude tam profil zadavatele, ale i další možnosti, jak firmy pracující na projektu sledovat,“ uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Zároveň by ale veškeré přípravné fáze výběrových řízení měly být konzultovány s investiční komisí. „Obecně by o zvažovaných i prováděných investicích měla vědět investiční komise, měly by s ním být diskutovány. My bychom od investiční komise pak měly mít nějaké informace v důvodových zprávách,“ doplnil k věci Karel Koubský ml.

Jednota ale nepanuje ani na poli městské bytové politiky. Přestože je dům v Benešově ulici 632 až 638 v havarijním stavu, na který opakovaně upozorňují sami obyvatelé, prostředky z investičního úvěru zastupitelé neschválili snadno. Sedmnáct a půl milionu korun má přitom pokrýt “ jen“ povinnou spoluúčast k získané dotaci, dalších dvanáct a půl milionu na snížení energetické náročnosti budovy už radnice získala v rámci dotačního titulu. Mnozí argumentují tím, že je bytová politika ve městě nekoncepční, že by se mělo zvýšit nájemné a z něho investovat do fondu oprav.

Vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora Alena Šorčíková je však jiného názoru. „Byty jsou ze starých smluv z devadesátých let, když se uvolní, jsou postupně převáděny na takzvané sociální byty. Zvýšení nájemného by mělo zásadní sociální dopad na rodiny, které v těch bytech žijí,“ řekla Šorčíková. Navíc apeluje na fakt, že město se bude do budoucna potýkat s nedostatkem bytů. „Nepodporovat sociální byty je obrovskou chybou, starobní důchod je 12 tisíc korun, velká rozvodovost způsobuje, že samoživitelé na komerční byty nedosáhnout a město je jediným garantem nekomerčního nájemného,“ uvedl šéf Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kutná Hora Marián Šlesingr s tím, že Kutná Hora má v současné době 495 bytů, další ale ubydou po plánovaném prodeji. Pro srovnání Město Benešov jich má 2600.