Nádvoří kutnohorského pivovaru zažilo pivní i kulturní mejdan

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Přes 1 300 návštěvníků a 6 000 vytočených piv, takové byly první Slavnosti piva Kutná Hora v areálu místního pivovaru, který teprve letos v únoru obnovil výrobu. Vedle pivní kultury si návštěvníci Slavností piva mohli dosyta užít také kulturu hudební.

Tu obstaral třeba místní písničkář Pekař s kapelou, brněnští We On The Moon, lokální Vesper, balkánská disco úderka Circus Brothers a hlavní hvězdy večera, Horkýže Slíže, které dostaly přítomné publikum doslova do varu.

V rámci pivních soutěží byl na pódiu také stanoven rekord Slavností v pití piva z tupláku na čas – 6,99 vteřin. Což pokládá slušný základ pro vyzyvatele v dalších ročnících. „Jsme rádi, že si cestu do pivovaru našel takový počet lidí, kterým navíc očividně chutnalo nové kutnohorské pivo. Těšíme se na další setkání třeba na nejedné letní akci, kde pivo Kutná Hora nebude chybět,“ řekl brand manager pivovaru, Petr Podlešák.

V nabídce byla piva všech tří stupňovitostí, nejen v klasické filtrované variantě, ale také jako nefiltrované nebo nepasterované. Podle výtočí u návštěvníků jednoznačně vedla Stříbrná 11, což jen dokazuje, že její receptura, inspirovaná původním pivem vařeným v Lorci, má u Kutnohořanů úspěch. „Byl jsem odchovaný na klasickém Dáčovi. Z toho, jak bude nové pivo Kutná Hora chutnat, jsem měl trochu obavy. Ale Stříbrná 11 předčila mé očekávání, je skvělá a navíc i za příjemnou cenu,“ uvedl jeden z milovníků piva Josef Svoboda.