Nálezci jsou dnes o něco poctivější. Bojí se zákona

Kutná Hora - V rámci 23. kola Fortuna Divize C přivítali fotbalisté Kutné Hory na domácím hřišti celek Chrastavy. Sparta se sesunula do sestupových vod, a tak proti týmu vedenému ex-ligovým Jiřím Štajnerem potřebovala bodovat. Ačkoliv byla Kutná Hora blízko tomu, aby utkání dotáhla za stavu 2:2 do penalt, nakonec se jí to nepovedlo, když minutu před koncem inkasovala z kopačky Kouby rozhodující gól a odešla z duelu s prázdnou.