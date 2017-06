Nekouří se! Obsluhy hosty upozorňují na nový zákon

Kutnohorsko - Venku je teplo. Hosté tak bez problému odchází na cigaretu ven. Zimního období se ale majitelé obávají.

Středa byl první den, kdy si kuřáci v restauracích a barech na Kutnohorsku nezapálili. Zákon začal platit s úderem půlnoci, a tak se dotkl i těch, kteří právě seděli v baru či hospůdce a před půlnocí si ještě zapálit směli.

Vliv protikuřáckého zákona pocítili například v Irském Baru v Čáslavi. Před půlnoci zde hosté ještě kouřili. Úderem půlnoci bar zavřel. Hosté, kteří druhý den nešli do práce a chtěli zůstat déle venku, se museli přesunout jinam. V polovině týdne měli ale značně omezené možnosti. Otevřeny zůstal Harley's Music Bar Čáslav. Zde ale nikdo nebral na protikuřácký zákon zřetel. „Normálně zde byly popelníky a návštěvníci baru kouřili i po půlnoci,. Když jsem upozornila obsluhu, tak jsem dostala odpověď typu no a co, o tom my nic nevíme," popsala návštěvnice Stáňa Strkáčová.

I Herna Bar Čáslav měla otevřeno také ještě hluboko po půlnoci. I zde se kouřilo. Hosté sice na platnost zákona byli upozorněni obsluhou, dostali ale od ní zároveň povolení kouřit, protože šlo o první hodiny vyhlášky.

PŘÍCHOD „NOVÉ ÉRY"

V Barborské Cocktail Baru v Kutné Hoře pojali příchod platnosti zákona jako takový malý „nový rok". Krátce před půlnocí otevřeli lahev pravého šampaňského a symbolicky se tak rozloučili s kouřením v baru. Fotografii otevřené lahve, tří nalitých sklenic a odložené nezapálené cigarety pak majitel baru Jiří Vavřička zveřejnil na oficiálním facebookovém profilu baru.

I když i další bary na Kutnohorsku mají facebokové profily, šlo o ojedinělý krok. Další podniky se podobným gestem k nově platnému zákonu přes sociální sítě nevyjádřily.

V průběhu prvního dne bez kouření nebyla na první pohled změna nijak patrná. provozovatelé jednotlivých podniků se ale shodli, že samozřejmě budou zákon dodržovat a případně obsluhující personál bude neukázněné hosty, kteří si cigaretu uvnitř podniku zapálí, na platnost zákona upozorňovat.

Například v Restauraci Na Závisti v Sedlci si mohou hosté cigaretu zapálit na předzahrádce, vevnitř by ale popelníky hledali už jen zcela marně. „Zákaz respektujeme, kontroly určitě chodit budou. Teď je to ještě docela dobré, zákazníci mohou chodit kouřit ven. Horší to bude v zimě, mnoho z nich mi řeklo, že raději zůstane doma a tam si vypijí lahvové pivo," popsal reakce hostů personál restaurace. Vedení Restaurace Na Závisti uvažuje, že vzadu v místnosti, která je stavebně oddělená a má samostatný vchod, udělala kuřárnu. Zda to tak dopadne, ukáže ale čas.