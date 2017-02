Nemocnice dostala 55 milionů na nové přístroje

Čáslav - Celých 55 milionů korun na nové přístrojové vybavení se podařilo získat nemocnici v Čáslavi.

NemocniceFoto: Archiv VLM

Štědrou dotaci nemocnici přiřklo Ministerstvo pro místní rozvoj. Souvisí se systémem takzvané návazné péče, což znamená spolupráci nemocnic základního typu a specializovaných center ve velkých fakultních nemocnicích. Systém návazné péče spočívá v tom, když pacient čáslavské nemocnice potřebuje speciální vyšetření, tak je převezený do některé z partnerských nemocnic, kde mají dané specializované centrum. Po ošetření je pak pacient převezen zpět do Čáslavi.

Dotace

Získaná dotace zajistí nemocnici odpovídající přístrojové vybavení. Díky ní dojde k obměně 41 přístrojů a nemocnice si je již brzy začne vybírat. „V půlce února bychom měli vyhlásit výběrové řízení, které by nám mělo zajistit nabídku jednotlivých přístrojů," uvedl ředitel čáslavské nemocnice Martin Novák. Protože se ale jedná o záležitost složitou, vybrala si Nemocnice Čáslav firmu, která zpracuje k výběrovému řízení i potřebnou dokumentaci.

Nové přístroje

Vyhlašovat výběrové řízení pro každý přístroj zvlášť by však bylo náročné. nemocnice tak vše vyřeší koupí přístrojů v rámci skupin. Jedna ze skupin tak v sobě seskupí vybavení operačních sálů. Další skupinou by měly být například ultrazvukové přístroje. Ty potřebují obměnu hned na několika odděleních, včetně gynekologie, chirurgie nebo, interny.

I když se celý postup může zdát náročný, pacienti by měly první pokroky v čáslavské nemocnici zaznamenat ještě v tomto roce a kompletně by měla být obnova přístrojů hotová do konce roku 2018.

Není to ale jen technické vybavení, které se v nemocnici změní. V areálu nemocnice se změní i další věci. Na podzim tohoto roku by mělo dojít k likvidaci některých budov na pozemku nemocnice, které jsou již delší dobu nefunkční. Díky tomu se zlepší parkovací podmínky v celém areálu.