Nemocnice investují do nových přístrojů

Nemocnice vynakládají miliony na obnovu přístrojů i rekonstrukci budov.

Čáslavská nemocnice získala v letošním roce celkem 55 milionů na nové přístroje. Díky ní dojde k obměně 41 přístrojů. Protože se ale jedná o záležitost složitou, vybrala si Nemocnice Čáslav firmu, která zpracuje k výběrovému řízení i potřebnou dokumentaci. Vyhlašovat výběrové řízení pro každý přístroj zvlášť by však bylo náročné. Nemocnice tak vše vyřeší koupí přístrojů v rámci skupin. Jedna ze skupin tak v sobě seskupí vybavení operačních sálů.

Další skupinou by měly být například ultrazvukové přístroje. Ty potřebují obměnu hned na několika odděleních, včetně gynekologie, chirurgie nebo interny. I když se celý postup může zdát náročný, pacienti by měli první pokroky v čáslavské nemocnici zaznamenat ještě v tomto roce a kompletně by měla být obnova přístrojů hotová do konce roku 2018.

Není to ale jen technické vybavení, které se v nemocnici změní. Na podzim tohoto roku by mělo dojít k likvidaci některých budov na pozemku nemocnice, které jsou již delší dobu nefunkční. Díky tomu se zlepší parkovací podmínky v celém areálu. V roce 2018 je poté v plánu například výdej elektronických receptů.

Školka pro zaměstnance i veřejnost

Velké plány a investice se chystají samozřejmě také v Oblastní nemocnici Kolín. Co nevidět bude dokončená rekonstrukce bývalé nemocniční svobodárny, kde od června otevře i zařízení péče o děti zaměstnanců. Část kapacity školky nabízí nemocnice i veřejnosti. Školka s kapacitou 24 dětí bude jedním ze tří celků, které bude zrekonstruovaný objekt obsahovat. Druhým je vzdělávací centrum pro 50 až 60 lidí, třetím pak ubytovací kapacity pro pracovníky nemocnice.

V plánu je také rekonstrukce čističky odpadních vod, která by měla přijít na 12 milionů korun.

Za posledních pět let se investice do rekonstrukcí, ale i do zkvalitňování a modernizace přístrojového vybavení pohybují kolem 600 milionů korun, přibylo na 400 nových přístrojů. Nákup dalších přístrojů se samozřejmě plánuje i letos.

Na poliklinice vymění okna

V Kutné Hoře se začalo s opravami. Zde se totiž řadu let čekalo na výměnu nevyhovujících, někde i nefunkčních oken a zateplení fasády polikliniky. Celkem dojde k výměně 677 oken, a to během tří etap. Výměna oken byla naplánovaná podle jednotlivých pavilonů a pater a doprovází ji krátkodobé omezení provozu ambulance. Termín dokončení prací je červen tohoto roku.

Nezahálí se ani v Benešově. Zejména stavebně se benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie v minulých několika letech rozvíjela poměrně progresivně. To se dařilo nejen ve zdravotnické části, ale i v té, která bezprostředně neslouží léčbě.

V ústavu se loni zvětšily odstavné plochy k parkování osobních aut, a to především díky demolici staré hematologické stanice. Další místo pro vozy vznikly jejich vybudováním na louce, která slouží i jako heliport.

Zdravotnické zařízení loni ale také nakoupilo nový CT přístroj a nový 4D ultrazvuk. Předloni pak i magnetickou rezonanci.

Budováním nového oplocení areálu zase vedení ústavu myslelo na bezpečnost nemocnice.

Ale investice směřovaly i do zařízení uvnitř pavilonů, například na obnovu lůžkového fondu. Na nových postelích už leží téměř 250 pacientů. Pacientky v gynekologicko-porodnickém oddělení zase jezdí rekonstruovaným výtahem.

Nový ředitel

Od začátku března má benešovská nemocnici nového ředitele. Lékař Roman Mrva zadal audit všech smluv svých předchůdců. Chce totiž zjistit jejich výhodnost či nevýhodnost pro nemocnici.

„Jde především o to některé projekty zastavit nebo posunout do dalších období podle finanční situace nemocnice," vysvětlil mluvčí Petr Ballek.

Prioritou při tom zůstává vybudování centrálního příjmu. Hned za ním, nebo spíš vedle něj, pak bude posílení controllingového oddělení nemocnice. To má pomoci k možnosti řídit léčebnou péči na všech úrovních.

„Chceme ale pokračovat ve smysluplných projektech a rozvoji nemocnice a v nastavování lepší firemní kultury, a to především v komunikaci nejen navenek, ale i uvnitř organizace. Rovněž chceme zajistit dostupnou a kvalitní péči v našem regionu," shrnul ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva.

To pomohou zajistit i pokračující stavební investiční akce. Například rekonstrukce dětského oddělení či bývalé zdravotnické školy na oddělení lůžek ošetřovatelské péče. V úvahách je ale například i realizace lůžkového oddělení rehabilitace a modernizace interny.

