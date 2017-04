Noční práce na mostě přinesly výluky, potrvají do čtvrtka

Kutná Hora, Malín /FOTOGALERIE/ - S demolicí malínského mostu je spojených i pět dubnových nočních výluk na hlavním vlakovém nádraží. Ty potrvají až do čtvrtečního rána 20. dubna. Dochází při nich k demolici části mostu, která je přímo nad kolejemi.

Práce se konají pouze v nočních hodinách, kdy zde téměř žádné vlaky nejezdí. A jsou intenzivní. Jen v noci z pondělí na úterý se podařilo pracovníkům snést podle plánů velké pole nad kolejemi. Hned v ten samý den ráno jej stavaři začali na místě demolovat na menší kusy, které pak odvezli. Při poslední dubnové noční výluce se bude bourat pilíř, který je ke kolejím nejblíže.

Na demolici části malínského mostu přímo nad kolejí se přišlo podívat i pár zvědavých obyvatel. „Sice zítra vstávám do práce, ale na tohle jsem se musel podívat,“ uvedl muž, který po půlnoci práce na mostě se zájem sledoval. „Přes dvacet let jsem přes malínský most přejížděl několikrát týdně. Už se těším, až bude most nový, protože mě teď zdržují objížďky,“ dodal.

S nočními demoličními pracemi je spojen i zvýšený hluk. Lidé z Malína si ale ve většině případů nestěžují. „Nedá se nic dělat. Těch pár nocí to vydržíme, i když rány z dálky slyšíme. Každý rozumný člověk to pochopí,“ řekla Martina Nováčková z Malína.

Další výluky v září

Noční výluky skončí ve čtvrtek. Již nyní ale jisté, že nebudou poslední. S dalšími se v rámci prací na mostě počítá v září, kdy se budou na místo dosazovat nové nosníky. „V současné době nemáme ještě pevně stanovené datum. Všichni budou ale včas informováni,“ řekl stavbyvedoucí Hugo Rejthar.

Do konce tohoto nebo nejdéle do poloviny příštího týdne budou pracovníci mostu demolovat poslední pole u kolejí. „Následně odvezeme všechen materiál,“ dodal stavbyvedoucí.

Práce a arsen

Následně dojde na nejostřeji sledovanou část prací na mostě, a to na manipulaci se zeminou kontaminovanou arsenem. Práce s ní, které budou trvat přibližně měsíc, se ale oproti původním plánům mírně zpozdí. Začít měly již v dubnu. Nyní to ale vypadá, že k nim dojde až kolem 7. či 8. května. „I o této události budou všichni včas informováni. Oficiálním dopisem také lidé, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti malínského mostu,“ poznamenal Rejthar.