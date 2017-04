Nohejbalová sezona 2017 odstartovala

Kutnohorsko - Po zimní přestávce se naplno rozjely nohejbalové soutěže družstev mužů 2017.

Čáslavský nohejbalista V. Žaloudek v útočné akci.Foto: Peter Rackovský

Ve středočeském krajském přeboru (KP) se, bohužel těsně před jeho zahájením, odhlásil ze soutěže tým Šacung Benešov C. Odstoupení tohoto družstva hrubě narušilo průběh letošního ročníku a bude řešeno řídícím orgánem soutěže. Ve zbylých utkáních porazila ve šlágru kola rezerva Českého Brodu doma Nymburk. Dělbou bodů skončil duel Osnice proti Zaječovu.

Ve středočeské krajské soutěži (KS) byl nejvyrovnanějším utkáním duel ve Zvánovicích, které vyšly bodově naprázdno proti nováčkovi za Sadské. Další dvě utkání skončila jednoznačnějším výsledkem, když Jizerní Vtelno přehrálo doma Čáslav a Nová Ves nestačila na hostující tým z Přišimas.



Výsledky 1. kola KP: Č. Brod B – Nymburk 6:3 (sety 13:9), Osnice – Zaječov 5:5 (11:15), Šacung C – Šacung B 0:6 kontumačně, Vrdy – volno.

Výsledky 1. kola KS: Jiz. Vtelno – Čáslav 6:1 (13:4), Zvánovice – Sadská 4:6, Nová Ves – Přišimasy 1:6 (5:12), Čelákovice C – volno.



Program 2. kola KP, sobota 22. 4. 2017 od 09.00 hod.: Nymburk – Osnice (od 09.30 h.), Šacung B – Č. Brod B (od 09.30 h.), Vrdy – Šacung C (kontumačně 6:0), Zaječov – volno. Program 2. kola KS, sobota 22. 4. 2017 od 09.00 hod.: Čáslav – Nová Ves, Přišimasy – Zvánovice, Jiz. Vtelno – Čelákovice C (od 10.00 h.), Sadská – volno.

Překvapení ve Velimi

Zahájen byl rovněž nohejbalový oblastní přebor (OP), který sdružuje týmy z okresů Kutná Hora, Kolín, Benešov a Praha – Východ. O největší překvapení úvodního kola se postarala Velim, která dokázala doma uhrát remízu s loňským přeborníkem OP týmem Vavřince! Další neméně překvapivou dělbu bodů přinesl duel ještě loni krajské Kutné Hory s C-družstvem Českého Brodu.

Nejlépe si vedli hráči Sendražic, kteří přehráli v domácím prostředí soupeře ze Zruče n. S. Premiérové domácí vítězství si vybojovala rezerva Čáslavi proti soupeři ze Sázavy, a stejně tak si vedli hráči Konojed ve Velkých Chvalovicích.

Všechny výsledky prvního kola naznačily, že letos bude soutěž velice vyrovnaná.



Výsledky 1. kola OP: K. Hora – Č. Brod C 5:5 (sety 13:12), Sendražice – Zruč n. S. 7:3 (16:10), V. Chvalovice – Konojedy 4:6, Čáslav B – Sázava 6:4 (14:11), Velim – Vavřinec 5:5 (13:11).



Program 2. kola OP, sobota 22. 4. 2017 od 09.00 hod.: Zruč n. S. – Čáslav B, Kutná Hora – Konojedy, Sázava – V. Chvalovice (od 10.00 h.), Vavřinec – Sendražice (neděle 23. 4.), Český Brod C – Velim (neděle 23. 4.).

Peter Rackovský