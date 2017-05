Nová parkovací místa v centru? Naděje se rýsuje

Kutná Hora - Stále dokola omílané téma nedostatku parkovacích míst v centrech měst trápí také Kutnou Horu. V pořadí již několikáté vedení zdejší radnice se snaží přijít na způsob, jak v centru města zvýšit počet parkovacích možností a přitom neubrat na malebnosti starobylému jádru.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Vít Šimánek

Také současná radnice se problémem intenzivně zabývá a nyní se začalo rýsovat jedno z možných řešení. Na tiskové konferenci ho představil starosta Kutné Hory Martin Starý. „Variant bylo navržených hodně, nicméně jsme vybrali několik, u kterých chceme, aby se jimi začalo zabývat technické oddělení Městského úřadu ve spolupráci s památkáři a dopravní policií a prověřilo možnosti,“ řekl starosta Kutné Hory Martin Starý. Nová parkovací stání by tak mohla vzniknout na zelené ploše na Havlíčkově a Jánském náměstí.

Radnice už na záměr nechala vypracovat studii. „Na Havlíčkově náměstí pracujeme s pěti variantami, na Jánském náměstí se dvěma variantami,“ řekl Starý s tím, že by zde mohlo vzniknout od osmi do šestadvaceti parkovacích míst. Záleží na tom, jak velký kus zeleně podél komunikace půjde „ukrojit“, kolik stromů pokácet, ale samozřejmě také na ceně, která by se měla pohybovat zhruba od tří set tisíc do milionu korun. Na Havlíčkově náměstí se ale také například řeší, jak nová parkovací místa vyřešit tak, aby řidiči nemuseli couvat do kopce. Vše je sice v počátcích, ale Rada města už přijala k novým parkovacím plochám v centru města usnesení, ve kterém se započetím kroků vedoucích ke vzniku nové parkovací plochy na Jánském náměstí a Havlíčkově náměstí v Kutné Hoře souhlasí.