Nové retail centrum v Kutné Hoře roste jako z vody.

Kutná Hora /OBRAZEM/ – Výstavba retail centra v Kutné Hoře postupuje rychlostí blesku. „Výstavba bude dokončena v říjnu tohoto roku,“ uvedl Václav Koura, vedoucí oddělení expanze developerské společnosti InterCora. Slavnostní otevření se uskuteční ještě tentýž měsíc, přesný termín ale ještě není v tuto chvíli stanoven.

Lidé se budou moci v budoucnu těšit hned na čtyři obchody. V Kutné Hoře bude otevřen obchod s obuví, dekoracemi i elektrem.

Kutnohořané se na větší množství obchodů přímo ve městě těší. „Určitě jsem pro. Když jsme potřebovali do větších obchodů například kvůli koupi nových bot, vzali jsme auto a jeli do Kolína. Nyní budu mít takový obchod jen pár minut chůze od svého domu,“ řekla Martina Tvrdíková z Kutné Hory. Podobného názoru je i Martin Slavíček, který bydlí také v Kutné Hoře. „Beru to určitě jako pozitivní změnu. Jsem rád zejména za obchod s elektrem. Když se nám rozbije nějaká elektronika, nebudeme muset jezdit do Kolína či Pardubic. Samozřejmě i v Kutné Hoře se dala elektronika pořídit. Přijde mi ale, že v menších obchodech nejsou tak výhodné ceny,“ řekl Martin Slavíček.

Jako velké plus to bere také Milena Krčmářová, která bydlí na sídlišti Šipší. „Supermarket tu sice máme dlouho. Stále nám ale chyběl obchod s obuví nebo dekoracemi, za kterými jsme museli do města, které je vzdálené přibližně dvacet minut chůze,“ uvedla Milena Krčmářová z Kutné Hory. I podle Krčmářové budou v retail centru příznivější ceny, než jsou u malých podnikatelů v centru města.

Obchod ale může ohrozit menší podnikatele v Kutné Hoře, kteří výstavbu retail centra jako velké pozitivum pro město neberou. „V Kutné Hoře jsou již nyní poloprázdné obchody, a to kvůli příliš vysokému nájmu a také zavedení EET. Toto je další krok k vyhubení menších podnikatelů v Kutné Hoře,“ uvedla majitelka místního obchodu s obuví.

„Prázdné prostory akorát chátrají. Je to opravdu to, nemyslím si, že to je to, co v našem městě chceme,“ dodala.

I podle majitele zdejšího elektra to může menší obchody v Kutné Hoře ohrozit. „Určitě je to další krok k tomu, aby malí podnikatelé zanikli. V dnešní době je totiž logické, že každý si vybere levnější zboží, obzvlášť, když pro něj nemusí jet do jiného města,“ uvedl.

V době otevření retail centra bude hotový i kruhový objezd, který se nachází přímo v Opletalově ulici. Ten ale ještě všem projíždějícím donedávna způsobil dopravní komplikace, jelikož zde byl provoz řízen pomocí semaforu kyvadlově. „Kruhový objezd je v současné chvíli hotový a už funguje. Jeho kompletní dokončení včetně osvětlení bude do konce měsíce,“ řekl stavbyvedoucí Milan Arendárik.

Názory na vybudování kruhového objezdu jsou ale mezi Kutnohořany rozpačité. „Přijde mi, že v Kutné Hoře se všude budují kruhové objezdy. Nechápu to. Zejména na těch malých, jako bude tento, mají problém s vytočením větší automobily,“ uvedla obyvatelka Jana Holubová ze Sídliště. Ta se myslí, že lidé řídí rok od roku hůř a nedokážou správně projíždět složitějšími křižovatkami. „Jenom čekám, až vybudují velký kruhový objezd na Masarykově ulici,“ dodala. Jako pozitivní změnu to nebere ani Tomáš Baláž.

„Kvůli výstavbě kruhového objezdu tu byla doprava řízena kyvadlově. Myslím si, že kruhový objezd nepřinese Kutnohořanům žádnou pozitivní změnu,“ uvedl.

Retail centrum funguje od roku 2014 také v nedaleké Čáslavi a lidé si ho rozhodně pochvalují. „Určitě to považuji pro naše město za přínosné. Člověk již nemusí, pokud chce koupit nějako elektrospotřebič nebo oblečení za dobrý peníz, cestovat do jiného města. Přeci jenom je od nás Kolín nějakých 20 kilometrů, což je docela daleko,“ uvedla Ludmila Nováková z Čáslavi.

Názor majitelky obchodu s oblečením v Čáslavi je ale jednoznačně záporný. „Pořád se říká, že chce město podnikatele udržet. Těmito kroky je ale potápí. Někteří to už vzdali, jiní se zatím drží, ale jak dlouho, to je otázkoku,“ řekla.

I starosta Čáslavi Jaromír Strnad se na retail centrum v Čáslavi dívá se dvou pohledů. „Občané jsou určitě rádi. Myslím si, že to ale odnáší drobní obchodníci, kteří jsou v centru našeho města,“ uvedl čáslavský starosta. Zároveň ale může díky obchodnímu centru do města dorazit více lidí.

Retail centrum je určitou doplňkovou obchodní zónou, která vzniká většinou v těsném sousedství supermarketu. Většinou obsahuje od tří do deseti na sobě nezávislých obchodů. Každá obchodní jednotka má vlastní vchod a zásobování. Společnost InterCora by do budoucna ráda vybudovala ve Středočeském kraji další retail centrum. „Zatím ale nemáme vhodné pozemky,“ řekl Václav Koura, vedoucí oddělení expanze developerské společnosti InterCora.