Nové trasy autobusů v Kutné Hoře mohou být už letos

Kutná Hora - Do centra Kutné Hory by mohly už na konci tohoto roku zajíždět menší autobusy na elektřinu. S tím by se změnily i stávající trasy městské hromadné dopravy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Nic ale není jisté. Vše v této chvíli záleží na tom, zda dopravní společnost Arriva získá na elektrobusy potřebnou dotaci. „Na jaře bychom měli vědět, zda bylo vyřízení dotace kladné," řekl starosta Kutné Hory Martin Starý. Elektrobusů by mělo v budoucnu v Kutné Hoře jezdit celkem pět a měly by být dlouhé devět metrů, aby mohly projíždět i centrem.

V současné době je již hotová koncepce trasování i frekvence. Návrh je nyní předám k připomínkám k jednotlivým zainteresovaným stranám. „Bude se k tomu vyjadřovat dopravní komise, policie a společnost Arriva," dodal Martin Starý. Pak projekt musí projít rukama zastupitelů. Pokud dostane jejich souhlas, radnice ho představí veřejnosti.

Elektrobusy by mohly zastavovat přímo v centru Kutné Hory. V trase by měly Husovu ulici, Českou ulici a také okolí Spolkového domu, který je hodně navštěvovaný. Lidé by se rovněž bez problémů dostali také na úřad, který se nachází v Radnické ulici. Odtud by elektrobus jel přes Palackého náměstí do ulice Tylova.

V hře ale v tuhle chvíli nejsou pouze ulice v centru města. Nová koncepce MHD by se mohla dotknout i lokalit, kam je doprava mnohdy problematická. „O víkendu jsou například problémy se spoji na Kaňk," poznamenal starosta.

Projekt je ale přímo závislý na společnosti Arriva a získání dotace. V ideálním případě by se mohl realizovat už v tomto roce nebo na začátku roku příštího.

Nejde však pouze o pořízení elektrobusů. Zásadní otázkou budou zásahy, které se budou muset kvůli elektrobusům v historickém centru Kutné Hory udělat. V památkově chráněném jádru města by měly být co nejmenší. Instaloval by se proto měly pouze sloupy s označením zastávky a naváděcí pruhy pro nevidomé občany. Výhodou elektrobusů je tichý a bezemisní provoz. Starosta však připustil, že by se na nových trasách mohly objevit i naftové autobusy. „Ale pro nás by samozřejmě bylo lepší, kdyby to byly elektrobusy, aby to v tom centru nesmrdělo," dodal.