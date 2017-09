Nové základy malínského mostu dostávají svoji podobu.

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Úplná demolice malínského mostu je u konce. Zaměstnanci firmy Strabag, která má na starosti budování mostu, nyní intenzivně pracují na dokončení spodní části mostu, konkrétně dochází k budování opěr a pilířů. Do října by mělo také dojít, pokud půjde vše podle plánu, k zásypu základů pilířů a rubu opěry číslo sedm. Na malínském mostě dojde do konce října také k montáži skruže.

Přibližně před měsícem bylo dokončeno vrtáním mikropilotů na opěře číslo jedna. Tím došlo ke zrušení kontrolovaného pásma – Sedlec. Nyní se již tudíž nepracuje v Malíně s kontaminovanou zeminou, kterou byl jedovatý arsen. „Veškeré práce pokračují již v běžném režimu,“ uvedl Jan Studecký, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Nový malínský most, který by měl sloužit pěším i motoristům dalších sto let, bude složen ze šesti pilířů a dvou opěr. Kdy bude ale přesně otevřen, není v současné chvíli ještě známo. Vše ale musí být dokončeno do prosince příštího roku. V září byly dokončeny základy a dříky šesti pilířů. Intenzivně se taktéž pracuje na již zmiňovaných opěrách. „V současné době pracovníci na stavbě provádějí průběžné zkoušky opěr, které jsou spojeny pilířem,“ dodal Jan Studecký.

Pokud se chtěli obyvatelé Malína dostat do Kutné Hory legální cestou, museli od března letošního roku využívat automobily či autobusovou dopravu. Pěšky to bohužel zrealizovat nešlo. V minulém týdnu se ale mnohým splnil sen.

Byla totiž otevřena lávka, kterou v těchto dnech k legálnímu přechodu mnozí využívají. Do této doby si bohužel mnozí zkracovali svou cestu do Malína přes koleje. Jednalo se ale o nelegální a mnohdy nebezpečnou cestu. Lávku, která bude sloužit do chvíle, kdy bude znovu otevřen malínský most, většina místních uvítala.

Například Martina Strnadová z Malína ji využívá téměř každý den. „Pracuji v Kolíně a v minulých měsících jsem byla hodně nešťastná, protože jsem se nemohla dostat z Malína na vlakové nádraží pěšky za patnáct minut, jako tomu bylo v minulosti,“ řekla Martina Strnadová. Lávka jí ulehčila život. „Jsem ráda, že ji můžeme používat. Bála jsem se, že bude daleko menší a bude se kývat. Nejsem žádný odborník, ale podle mě se jedná o pevnou konstrukci,“ dodala.

O něco méně nadšený je ale Jiří Karlovský z Kutné Hory, který už přes lávku také šel. „V Malíně mám rodinu, proto tam čas od času vyrážím. Bohužel mám velký strach z výšek, a tak to pro mě nebyl moc příjemný zážitek,“ řekl Jiří Karlovský. Ten se příště vydá do Malína opět raději automobilem. Ačkoliv se to může zdát mnohým neuvěřitelné, lávku z Kutné Hory do Malína využívají také cyklisté i maminky s kočárky. „Viděla jsem dokonce maminku, která sama vynesla kočárek nahoru,“ řekla kolemjdoucí. Někteří se také stěžovali na nedostatečné osvětlení u lávky. Podle místostarosty Kutné Hory Josefa Viktory je osvětlení zajištěno pomocí stožáru, který je v blízkosti lávky. Další v plánu není.

S otevřením lávky bude spojené také omezení autobusové dopravy, která začala z Malína do Kutné Hory po uzavření malínského mostu fungovat. „Linky, kterými jezdí tři nebo méně osob, budou zrušeny,“ upřesnil místostarosta. Jízdní řád bude změněn od 1. října. Město Kutná Hora bude ještě celou věc projednávat.

Původní most sloužil padesát let

K uzavření malínského mostu, který sloužil lidem padesát let, došlo přesně 13. března v 11.30 hodin. Most měl být původně uzavřen v únoru letošního roku. Důvodem odložení bylo podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) co největší vyhovění všem zúčastněným stranám a nepříznivé klimatické podmínky.

I když si uzavření malínského mostu odsouvalo, konečný termín uzavírky zůstává podle aktuálních informací stejný.

Konečným termínem zůstává 31. prosince 2018. Řada lidí se již na otevření mostu těší. Jedná se totiž o hlavní dopravní tepnu, která spojuje nejen obyvatele Kutné Hory a Malína. Řada lidí tento most také využívá, pokud vede jejich cesta do Přelouče, Pardubic či Hradce Králové. Uzavírky nyní komplikuje život i Ondřeji Vavruškovi z Kutné Hory, který dojíždí za prací do Pardubic. „Určitě se těším, až malínský most otevřou. Kvůli uzavírce teď vyrážím den co den o 20 minut dříve do práce,“ řekl Ondřej Vavřuška.

Podle Jana Rýdla z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), by měl nový malínský most sloužit od roku 2019 dalších sto let.

Nový most je založen na velkoprůměrových pilotách. Nosnou konstrukci délky 146 metrů bude tvořit kolmá trámová konstrukce složená ze šesti polí. Ve směru do centra bude most zdobit také protihluková stěna.