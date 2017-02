Novinka! V Kutné Hoře umístí nádoby na oleje

Jedlé oleje v Kutné Hoře je doposud možné odevzdávat pouze ve sběrném dvoře v Zelenkově ulici. Od příštího měsíce se to ale změní. Tento krok je nutný.

Nádoby na použitý potravinářský tuk. Ilustrační foto.Foto: archiv

„Množství oleje, které se odevzdává, se navyšuje," uvedla Kateřina Hladíková, která má na Městském úřadě Kutná Hora na starosti odpadové hospodářství. Jen za loňský rok se v Kutné Hoře vybrala jedna tuna jedlých olejů. Proto dala komise pro životní prostředí podnět k tomu, aby se začaly oleje svážet na více místech v Kutné Hoře.

Pokud půjde vše podle plánu, již začátkem příštího měsíce se objeví nádoby o velikosti 240 litrů, které budou umístěné hned na deset kontejnerových stanovišť v Kutné Hoře. „V příštím týdnu by nám měly nádoby na jedlý olej dorazit," dodala Hladíková.

Čtěte také: V zookoutku by mohla být také obří skluzavka

MALÍN I ŽIŽKOV

Jedním z míst zůstane sběrný dvůr v Zelenkově ulici, dalšími ulicemi bude Vítězná, U Koruny, Koldova ulice v Malíně, Na Spravedlnosti, Puškinská, Jiráskovy sady, Tyršova, 17. listopadu a Buzulucká na Žižkově. Lidé budou moci na těchto místech odevzdávat do nádob použitý olej v uzavřených plastových lahvích.

Zavedení kontejnerů na oleje nebude jen výhodnější pro občany, ušetří se tím i kanalizace. Protože je v Kutné Hoře zatím pouze jedno místo, kde lze jedlé oleje odkládat, spousta lidí je raději vylije do odpadu. „Já konkrétně se to snažím dodržovat. Kolem mě je ale několik lidí, kteří si s tím hlavu nelámou," uvedla jedna z obyvatelek sídliště. Nové kontejnery se zatím budou vyvážet podle potřeby. „Počítáme s tím, že to bude tak jednou za měsíc," poznamenala Kateřina Hladíková.

Čtěte také: Silnice jsou po zimě rozbité, oprav se dočkají už na jaře

ROZVOJ TŘÍDĚNÍ

Zavedení kontejnerů na olej je dalším krokem k rozvoji třídění odpadu ve městě. V Kutné Hoře mohou nyní lidé třídit odpad celkem na 118 místech. Nově byly vybudovány čtyři zpevněné plochy pro kontejnery v Koldově a Dolní ulici, v Městských sadech a v ulici Buzulucká. Rozšířena byla taktéž sběrná síť na drobné elektro o šest kontejnerů. „Na elektro odpad je v současné době již 21 kontejnerů," řekl starosta Kutné Hory Martin Starý.

ČÁSLAV

Otázku větších možností třídění odpadu řeší mnoho měst. I v Čáslavi předpokládají, že se časem objeví na stole. V nejbližší době to ale zřejmě nebude. „V současné době rozšíření počtu kontejnerů neplánujeme, je však možné, že se to v budoucnu uskuteční. Občané však nedávali žádné připomínky, že by jich bylo málo," uvedl čáslavský starosta Jaromír Strnad.

Čtěte také: Uzavření malínského mostu se posouvá na 13. března